Netflix fermerà The Sandman dopo la seconda stagione, ma non per le accuse di stupro contro Neil Gaiman

La prima stagione fece il suo debutto nell'agosto del 2022 . Netflix non la rinnovò subito, aspettando novembre per annunciare la sua decisione. In realtà non la definì nemmeno come una stagione 2 vera e propria, ma come la continuazione del mondo di Sandman.

La seconda stagione dell'adattamente Netflix di The Sandman sarà anche l' ultima . La piattaforma di video streaming ha deciso di fermare la serie , stando a quanto riportato dalla testata Variety. Molti potrebbero pensare che c'entrino le accuse di stupro mosse da alcune donne a Neil Gaiman negli scorsi mesi, ma pare che non sia così.

Carriera finita?

Stando a quanto comunicato dallo showrunner Allan Heinberg a Variety, era già nei piani che la serie fosse interrotta dopo la seconda stagione, nonostante i numerosi fumetti di Sandman scritti e disegnati da Gaiman.

Un ritratto di Neil Gaiman

"La serie The Sandman ha sempre riguardato esclusivamente la storia di Sogno e, nel 2022, quando abbiamo esaminato il materiale dei fumetti rimanente sul personaggio, sapevamo di averne abbastanza solo per un'altra stagione," ha detto Heinberg. "Siamo estremamente grati a Netflix per aver riunito di nuovo il team e per averci dato il tempo e le risorse per realizzare un adattamento fedele, in modo che possa sorprendere e affascinare sia i lettori fedeli dei fumetti che i fan della nostra serie."

Dopo le accuse di stupro, emerse per la prima volta nell'estate del 2024, ma ribadite a metà gennaio da diverse donne che hanno raccontato la loro storia alla giornalista Lila Shapiro della testata Vulture (in particolare una delle ex baby sitter dello scrittore), sono diversi i progetti di Gaiman che sono stati bloccati, come la terza stagione di Good Omens o l'adattamento del libro The Graveyard Book, in lavorazione negli studi di Disney.

Altri progetti, come Anansi Boys di Prime Video e, appunto, la seconda stagione di The Sandman, saranno pubblicati, anche perché ormai praticamente pronti.