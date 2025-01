Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ha un inno dei pirati di Goro: sentiamolo

SEGA ha pubblicato un trailer con l'inno dei pirati di Goro Majima in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, e il risultato è esattamente come immaginate: un gruppo di bizzarri personaggi che interpretano il ruolo della ciurma del protagonista, intonando un canto celebrativo.

Il video, che si divide fra attori in carne e ossa e sequenze di gameplay, sottolinea ancora una volta quanto sia assurdamente folle questo episodio della serie targata Ryu Ga Gotoku Studio, che mette da parte qualsiasi seriosità in favore di un'esperienza che si preannuncia completamente fuori di testa.

In questo caso, mentre la ciurma di Goro canta assistiamo a momenti in cui il protagonista affronta degli avversari, oppure alle spettacolari battaglie navali che costituiscono una delle più rilevanti novità di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Insomma, il gioco sembra invitarci in maniera inequivocabile a spegnere il cervello e a lasciarci andare a questa inedita avventura, che sarà disponibile a partire dal prossimo 21 febbraio su PC, PlayStation e Xbox.