Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vende più in occidente che in Giappone, per la prima volta nella serie

Masayoshi Yokoyama, il capo di RGG Studio, ha svelato che Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sta registrando vendite migliori in occidente rispetto al Giappone, e questo rappresenta in effetti una prima volta in assoluto per la serie.

In generale, in base anche ai dati finanziari pubblicati da Sega, che ha recentemente svelato l'andamento di Yakuza e altri giochi della compagnia, sembra proprio che Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii stia andando piuttosto bene sul mercato, ma è curiosa la tendenza che emerge guardando ai dati regionali.

In un'intervista pubblicata da Denfaminicogamer, Yokoyama ha svelato che il nuovo capitolo della serie sta vendendo particolarmente bene in occidente e in particolare in Europa, cosa sorprendente rispetto ai capitoli precedenti di Yakuza, che solitamente vedevano le vendite maggiori concentrate in Giappone.