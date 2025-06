Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: la versione PS5 è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è possibile sfruttare una promo molto competitiva che riguarda l'ultimo gioco di Ryu Ga Gotoku nella sua versione PlayStation 5: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii viene messo in sconto del 18% e viene venduto a 49,99€ . Acquistalo direttamente sfruttando questo link o accedi alla promo dal box qui in basso: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii incarna l'animo più "caciarone" e folle della serie "Yakuza" e lo porta in un contesto ed un universo davvero molto particolare: quello dei pirati in cui ci troveremo in una serie di situazioni esilaranti. I l nostro protagonista, Goro Majima, si risveglierà su di un isola deserta senza memoria ed è da qui che inizierà l'avventura.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii : tra combattimenti epici e momenti divertenti

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii riesce a combinare, come detto in precedenza, l'animo più comico delle produzioni a tema Yakuza con quella profondità tipica della serie. Profondità anche (e soprattutto) in termini di gameplay: sarà possibile affrontare battaglie navali, effettuare dei saccheggi e combattere con altri esseri umani e contro dei veri e propri boss.

Con la possibilità, tipica ormai delle produzioni "spin off" del brand di utilizzare diversi stili di combattimento utili per affrontare diverse tipologie di nemici. Con lo stile "Cane pazzo" potremo effettuare delle mosse più imprevedibili e caotiche mentre con lo stile "Lupo di mare" metteremo in atto delle evoluzioni più sceniche e tecniche. Per scoprirne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.