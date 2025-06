Tango Gameworks rinasce e svela il nuovo logo e il sito ufficiale, con dettagli sul gioco in sviluppo

L'editore diventato un colosso grazie al successo globale di PUBG ha garantito un nuovo futuro allo studio, che adesso sta lavorando a nuovi progetti e in particolare a un gioco che sembra già piuttosto avanti nello sviluppo, sebbene non sia stato ancora annunciato.

Come abbiamo visto, Tango Gameworks è stata ufficialmente rilanciata dopo la chiusura a cui era andata incontro, e in queste ore ha svelato il suo nuovo logo e il sito internet ufficiale , oltre a comunicare di essere al lavoro su un gioco d'azione.

Un nuovo gioco d'azione

Dopo la conferma dell'acquisizione da parte di Krafton e del salvataggio, ulteriori notizie su Tango Gameworks arrivano dunque in queste ore per vie traverse, in particolare grazie all'apertura del nuovo sito internet ufficiale, dal quale possiamo trarre qualche indicazione sulla situazione del team.

Il nuovo logo di Tango Gameworks

In particolare possiamo vedere il nuovo logo, che si presenta caratterizzato da una grafica molto particolare e studiata, probabilmente di maggiore impatto rispetto a quello utilizzato in precedenza dallo studio, a dimostrazione di una nuova ricercatezza in termini di design.

Inoltre, dal sito internet veniamo a sapere che Tango Gameworks sta assumendo per lavorare al nuovo gioco d'azione attualmente in sviluppo: diverse sono le figure cercate, cosa che potrebbe indicare un progetto ancora in fase di piena lavorazione, ma alcune notizie più precise al riguardo potrebbero emergere tra non molto.

In particolare, il team cerca diverse figure che spaziano in vari ambiti, ma in base agli annunci possiamo pensare che il nuovo gioco sia basato su Unreal Engine 5 e possa avere elementi d'azione e platform in un ambito 3D, secondo alcune descrizioni.

L'annuncio riguardante un senior character artist fa inoltre riferimento all'esperienza nella modellazione di personaggi che abbiano aspetto "fotorealistico", cosa che potrebbe indicare l'adozione di tale stile grafico per il nuovo gioco. Resta da capire se il progetto sia una nuova proprietà intellettuale o un seguito, considerando che la gestione dei diritti su Hi-Fi Rush e The Evil Within potrebbe essere favorita dai buoni rapporti con Microsoft.