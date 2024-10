Tango Gameworks lavorava a Hi-Fi Rush 2 e nuovi contenuti per The Evil Within, prima della chiusura

Park ha spiegato che Krafton, il publisher di PUBG che ha acquisito Tango Gameworks , aveva visionato una versione in lavorazione di Hi-Fi Rush 2, che era in già in sviluppo all'epoca della chiusura del team. "Credo che la build che abbiamo esaminato avesse circa sei mesi quando siamo andati a incontrarli", ha spiegato l'executive di Krafton.

Da una recente intervista di GamesIndustry.biz a Maria Park, head of corporate development di Krafton, emergono alcuni dettagli interessanti sulla situazione di Tango Gameworks all'epoca della chiusura da parte di Microsoft, quando il team stava evidentemente lavorando già da tempo a Hi-Fi Rush 2 , oltre a pensare a nuovi contenuti per The Evil Within .

Krafton non vuole comunque fare solo seguiti con Tango

A quanto pare, la build di Hi-Fi Rush 2 aveva circa 6 mesi di lavorazione alle spalle, con il gioco che presenta già alcune caratteristiche nuove.

In base a quanto riferito da Park, sembra che abbia una maggiore apertura dei livelli, non proprio da open world ma comunque più vasta di prima e con ambientazioni più dinamiche.

A quanto pare, nel momento della chiusura oltre a Hi-Fi Rush 2 parte del team stava lavorando anche a un Anniversary Update per The Evil Within, che avrebbe dovuto portare nuovi contenuti ai giochi, sebbene su questo non ci siano ancora molte informazioni.

Tuttavia, Park ha anche riferito che Krafton non vuole solo riproporre seguiti di serie note: "Come ho detto, non ci precipiteremo sul mercato solo per realizzare sequel", tuttavia "Vogliamo assicurarci che il sequel abbia un livello di qualità tale da superare le aspettative della comunità".