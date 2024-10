Il trailer della seconda stagione di The Last of Us è stato ricreato con le scene di gioco, Druckmann approva

La parte più interessante è che Neil Druckmann - co-creatore della saga videoludica e co-creatore dello show di HBO - ha apprezzato il video e lo ha condiviso tramite i propri account social. Ha scritto molto semplicemente "Wow", ma alle volte non servono molte parole per esprimere ciò che si prova.

Vi è piaciuto il trailer della seconda stagione di The Last of Us di HBO? Forse continuate a preferire il videogioco a livello visivo? Bene, allora rifatevi gli occhi con un trailer realizzato completamente con scene di gioco che riprende quanto più possibile il filmato ufficiale dello show televisivo.

Il trailer di The Last of Us Parte 2 versione HBO

Il video, che potete vedere qui sotto e che è intitolato in modo alquanto efficace "The Last of Us Part 2 Trailer (HBO Style)", non è ovviamente una riproposizione uno a uno di quello della serie TV. È stato creato usando solo scene del videogioco e, pur vero che ci sono tante rassomiglianze tra lo show e il videogame, nel gioco non ci sono tutti gli elementi necessari per un lavoro "perfetto".

Inoltre, nella serie TV è presente un personaggio originale interpretato da Catharine O' Hara: non esiste nel videogioco, quindi nel video non appare. In ogni caso, il risultato finale è veramente ottimo e permette anche di capire come la serie TV di HBO non sia poi così diversa dall'opera di Naughty Dog.

Ricordiamo anche che il trailer di The Last of Us Stagione 2 include un Easter Egg sonoro: è però uno spoiler enorme.