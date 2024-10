Diablo 4: Vessel of Hatred si presenta con uno spettacolare trailer girato dal vivo

Con l'uscita ormai vicina, Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer per Diablo 4: Vessel of Hatred, e questa volta è uno spettacolare video girato dal vivo, con attori in carne e ossa e aggiunta di effetti speciali, che introduce qualcosa della storia e della particolare atmosfera inquietante di questa espansione.

Abbiamo visto proprio nelle ore scorse le date e orari di lancio e preload per la nuova espansione di Diablo 4, che promette di portare una bella quantità di contenuti aggiuntivi all'RPG hack and slash, oltre a modificare alcuni elementi del gameplay, mentre in questo caso possiamo vedere un'introduzione decisamente d'atmosfera.

Nei giorni scorsi, Blizzard aveva pubblicato anche il trailer di lancio ufficiale, che illustrava alcune delle novità dell'espansione, tra le quali spicca la figura dello Spiritista, la nuova classe visibile anche in questo nuovo trailer.