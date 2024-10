Old School RuneScape ha un bug che distrugge l'economia: il team mette tutto offline e dice ai fan di lavarsi

Old School RuneScape si è scontrato con un nuovo bug che ha compromesso l'intera economia di gioco. Visto che parliamo di un MMO, è ovviamente un grosso problema e il team di sviluppo è stato costretto a bloccare i commerci, mettere i server offline e infine a tornare a una versione precedente del gioco per risolvere tutti i problemi causati dal bug.

Il bug di Old School RuneScape emerso su Reddit

La prima segnalazione pubblica - secondo quanto è stato possibile trovare online - pare provenire da Reddit. Un utente ha condiviso un'immagine, che potete vedere qui sotto, nella quale mostra un personaggio che dispone di un numero enorme di pozioni. L'utente ha commentato: "Il magazzino delle pozioni ha un bug per la duplicazione. Bel lavoro, Jagex".

I giocatori più ricchi di Old School RuneScape potrebbero avere migliaia di pozioni a disposizione, ma un account come quello mostrato nell'immagine (un Ironman che non può fare scambi) non può realisticamente accumularne così tante.

Due ore dopo il post, Jagex Support ha confermato che tutti i mondi di Old School RuneScape erano offline e che i giocatori dovevano cogliere l'occasione per andare a farsi una doccia (non siamo certi sia un insulto o meno: vedetela come preferite).

Se non considerate seri questi problemi, sappiate che in passato un giocatore aveva guadagnato $100.000 sfruttando un exploit del gioco.