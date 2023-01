Old School Runescape: un giocatore avrebbe guadagnato $100.000 sfruttando un exploit del gioco

Un giocatore dell'MMO Old School Runescape ha affermato di aver usato un exploit per generare e vendere circa 400 miliardi di unità di oro, i quali gli hanno fatto guadagnare più di 100.000 dollari reali tramite il mercato interno al gioco.

L'utente Twitter Lyrn ha spiegato di aver venduto i 400 miliardi di unità di oro, ma di averne ottenuto 500 miliardi. Gli sviluppatori - Jagex - hanno scoperto infatti quello che stava facendo e lo hanno bannato, ma comunque il giocatore è stato in grado di guadagnare molto denaro.

Un milione di oro in Old School Runescape può valere tra i 28 e 31 centesimi di dollari. Con 400 miliardi di oro e una media di 30 centesimi per milione i guadagni arrivano fino a 120.000 dollari. Anche considerando tassi più sfavorevoli in media, i 100.000 dollari sono un traguardo assolutamente raggiungibile.

Come è stato possibile raggiungere tale risultato? Secondo quanto spiegato, dopo aver completato sfide di combattimento di alto livello, si ottiene un 50% di sconto per l'infusione degli oggetti in Old School Runescape. Il problema è che gli sviluppatori non hanno cambiato il valore ottenuto chiedendo il rimborso l'infusione.

Il giocatore poteva quindi pagare 250 punti per infondere la Black Mask (invece di 500), ottenendo però 400 punti per il rimborso dell'infusione. Di norma il giocatore perderebbe 100 punti in questo processo, ma con lo sconto applicato solo sulla prima parte del procedimento invece si trova a guadagnare punti all'infinito.

Con i punti, il giocatore ha poi ottenuto una serie di oggetti di basso livello (come frecce, minerali e semi) che ha venduto alla casa d'aste del gioco. Singolarmente valgono poco, ma venduti in massa gli hanno permesso di guadagnare oro nell'ordine dei miliardi. Ovviamente il tutto è stato gestito con l'aiuto di molteplici bot.

Il prezzo degli oggetti venduti da Lyrn è calato enormemente nel periodo successivo all'update e immediatamente prima della correzione del problema, quindi questo suggerisce che la storia di Lyrn sia vera, in quanto il mercato era stato invaso da quei prodotti (e come sappiamo se c'è un eccedenza di un bene il suo valore cala).

La communty di Old School Runescape è rimasta impressionata da questa impresa. Uno dei commenti più in vista sul subreddit recita: "Immaginate di poter comprare una bella auto o un piccolo appartamento perché Jagex ti ha permesso di guadagnare dai punti Souls Wars ottenendo il rimborso di un'infusione".

Alcuni utenti però pensano che tutta la storia sia falsa. Al momento il team non ha ancora commentato la questione e non abbiamo quindi conferme definitive.