NFT e Blockchain: la maggior parte degli sviluppatori non le apprezzano secondo un sondaggio

Solo il 23% degli sviluppatori di videogiochi ha mostrato interesse per le NFT, le criptovalute e altre tecnologie blockchain, secondo i risultati del sondaggio annuale "State of the Game Industry" condotto dalla Game Developers Conference (GDC). Il sondaggio ha coinvolto oltre 2.300 persone dell'industria dei videogiochi.

Rispetto ai risultati dello stesso sondaggio dello scorso anno, l'interesse degli sviluppatori per le tecnologie blockchain è diminuito: lo scorso anno il 27% era interessato alle criptovalute e al 28% che era interessato alle NFT. L'interesse è quindi calato, anche se non di molto, ma ciò che conta maggiormente è che solo il 2% degli intervistati nel sondaggio di quest'anno ha dichiarato che il proprio studio sta lavorando a progetti con blockchain.

Inoltre, solo il 17% ha dichiarato di essere favorevole alla tecnologia blockchain nei giochi, mentre il 61% degli sviluppatori è apertamente contrario. Il resto degli intervistati non è sicuro o non ha un'opinione in merito.

Il sondaggio rivela anche che il 53% degli sviluppatori è favorevole alla sindacalizzazione nell'industria dei giochi. Il 91% degli intervistati ritiene inoltre che le molestie e la tossicità dei giocatori siano un problema del settore. Circa il 68% ha dichiarato che le proprie aziende hanno affrontato le molestie subite o di cui sono state testimoni, mentre circa il 20% ha affermato di non averlo fatto e l'11% non è sicuro di averlo fatto.

Alcuni grandi editori, però, puntano molto sugli NFT, come ad esempio Square Enix.