Nvidia GeForce NOW: GeForce RTX 4080 SuperPOD disponibile e 10 nuovi giochi

Nvidia ha annunciato oggi la distribuzione di GeForce NOW RTX 4080 SuperPOD disponibile da oggi, un aggiornamento che permetterà agli account Ultimate di giocare con prestazioni derivate da Nvidia GeForce RTX 4080 in cloud, dunque particolarmente avanzate, oltre all'arrivo di 10 nuovi giochi in catalogo.

La distribuzione sarà inizialmente limitata e poi ampliata in maniera progressiva, partendo dagli utenti con abbonamento Ultimate che vivono a San Jose, Los Angeles, Dallas e Francoforte che saranno i primi a sperimentare la potenza di RTX 4080 SuperPOD. Inoltre, ogni settimana, il GFN Thursday metterà in evidenza le nuove città che avranno i server aggiornati, quindi assicuratevi di controllare per vedere quali sono le città che si illuminano di volta in volta sulla mappa.

Grazie all'architettura Ada Lovelace delle nuove GPU di Nvidia, i membri Ultimate possono giocare ai con prestazioni particolarmente avanzate in cloud, con streaming fino a 240 fps con Nvidia Reflex e fino a 4K 120 fps con supporto per DLSS 3 e RTX ON, supporto ultrawide fino a 3.840 x 1.600 di risoluzione e 120 fps.

Inoltre, a partire da oggi, gli utenti con abbonamento Ultimate che giocano in streaming su server RTX 3080 potranno sfruttare le risoluzioni ultrawide e l'HDR sulle app GeForce NOW per PC e macOS.

Per conoscere meglio il nuovo tier di abbonamento, vi rimandiamo al nostro provato su GeForce Now Ultimate con RTX 4080 pubblicato proprio oggi. Ricordiamo che tale tier è raggiungibile al prezzo di 19,99 dollari al mese o a 99,99 dollari per sei mesi.

Di seguito l'elenco dei 10 nuovi giochi in arrivo sul cloud questa settimana: