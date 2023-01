Apex Legends: parte l'evento Collezione Alba Celestiale, con modalità Hardcore Royale

Respawn Entertainment ha annunciato il prossimo arrivo dell'evento Collezione Alba Celestiale per Apex Legends, che propone una serie di modalità ed eventi speciali in sequenza, all'interno della terza mandata di questo tipo per quanto riguarda la Season 15 e con l'interessante Hardcore Royale presente per la prima volta nel gioco.

All'interno di questa raccolta possiamo sbloccare 24 oggetti cosmetici premium, nella maggior parte dei casi legati alla tematica del nuovo anno lunare cinese, che è poi il tema di tutto l'evento.

Tra questi troviamo una skin da coniglio per Octane, perfettamente in linea con la festività in questione.

Altre skin sono poi previste per Ash, Pathfinder e Wattson, oltre a una reactive skin per il Peacekeeper. Tra le maggiori novità, tuttavia, troviamo soprattutto la modalità Hardcore Royale, che si presenta come l'opzione di gioco definitiva in termini di tasso di sfida e selettività, visto che ha un livello di difficoltà particolarmente elevato.

Nella modalità in questione l'HUD è molto ridotto e quasi inesistente, inoltre i giocatori non hanno protezioni per corpo e testa, cosa che li rende tutti particolarmente vulnerabili agli attacchi. L'evento Collezione Alba Celestiale inizierà il 24 gennaio 2023, al termine dell'attuale collezione di eventi Spellbound.

"Celebra l'alba di un nuovo anno nell'evento collezione Alba celestiale! Mettiti alla prova nella nuova modalità Hardcore Royale. Con un HUD limitato, un anello che infligge danni massimi fin da subito e niente scudi Evo, caschi o scambi di armature, ogni battaglia sarà spietata.

Sblocca 24 nuovi oggetti cosmetici a tempo limitato, con skin leggendarie per Octane, Pathfinder, Caustic, Ash e non solo. Completa la collezione entro la fine dell'evento e riceverai automaticamente ""Castigo di giadeite"", la nuova skin reattiva per il Peacekeeper!