Dead Cells: Return to Castlevania, il teaser trailer ci mostra il gameplay di questo DLC

Motion Twin ha pubblicato un teaser trailer dedicato a Dead Cells: Return to Castlevania, il DLC basato sulla collaborazione con la saga di Konami. Potete vedere il video poco sotto, che include un po' di gameplay.

Ricordiamo che Dead Cells: Return to Castlevania proporrà due nuovi biomi, tre boss (Death, Dracula e un nemico non precisatto), una linea narrativa dedicata a Richter Belmont, Alucard e Dracula e anche nuovi nemici. Ovviamente non mancheranno nuove armi (14 per la precisione) così come 20 nuovi vestiti e 51 brani musicali provenienti da Castlevania, compresi Vampire Killer, Bloody Tears e il tema di Simon Belmont. L'impressione quindi è che i fan della saga di Konami (ma anche i semplici appassionati di Dead Cells) avranno tanto con il quale divertirsi.

Il teaser trailer di Dead Cells: Return to Castlevania ci mostra alcune delle aree che potremo visitare all'interno di questo DLC e ci mostra un po' di azione. Si tratta di un filmato brevissimo e non abbiamo modo di trarre grandi conclusioni sulla qualità effettiva di questo contenuto aggiuntivo, ma Motion Twin ha sempre proposto contenuti di alto livello.

Dead Cells: Return to Castlevania sarà disponibile nei primi mesi del 2023. Lo studio ha anche affermato che quest'anno sarà il più grande di sempre per il gioco, quindi supponiamo che il team avrà altro da svelare nel corso dei prossimi mesi.

Il prezzo di questo DLC, vi ricordiamo, è di 9.99€. Di norma i contenuti aggiuntivi di Dead Cells costano 4.99€, ma in questo caso parliamo di un DLC più ampio e soprattutto basato su una licenza di Konami che, probabilmente, avrà costi non da poco per un team come Motion Twin.

Potete vedere il trailer animato di Dead Cells: Return to Castlevania qui.