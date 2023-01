GTA: The Trilogy – The Definitive Edition disponibile su Steam con sconto del 50%

Confermando quanto emerso da varie voci di corridoio, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è disponibile da oggi a sorpresa su Steam, acquistabile con uno sconto del 50% all'interno della promozione interamente dedicata ai giochi Rockstar Games.

A questo indirizzo su Steam potete trovare la pagina ufficiale di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, acquistabile ora attraverso lo store di Valve in versione PC al prezzo speciale di 29,99 euro, con il 50% di sconto rispetto al prezzo standard di 59,99 euro, attraverso l'offerta limitata che durerà fino al 2 febbraio 2023.

Si tratta, come è ben noto, di una raccolta contenente le versioni rimasterizzate dei tre capitoli "classici" della saga in 3D, ovvero Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, che hanno ricevuto una rielaborazione grafica per risultare maggiormente al passo coi tempi.

I risultati di questa rimasterizzazione sono piuttosto controversi e sono stati alquanto criticati al lancio, perché in generale il lavoro è stato considerato alquanto sbrigativo e nel primo periodo i tre capitoli contenevano anche diversi problemi tecnici, ma col tempo la situazione è un po' migliorata, sebbene solo fino a un certo punto.

In ogni caso, potete conoscere meglio la raccolta leggendo la nostra recensione di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, mentre da oggi potete acquistarla anche su PC attraverso Steam. Proprio pochi giorni fa era emersa la segnalazione sul probabile arrivo del gioco su Steam ed Epic Games Store, prontamente confermata almeno per quanto riguarda il primo dei due store in questione.