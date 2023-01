Age of Wonders 4 annunciato con un trailer su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Age of Wonders 4 è stato annunciato ufficialmente con un trailer di presentazione: il nuovo capitolo dello strategico ad ambientazione fantasy arriverà il 2 maggio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il trailer di presentazione visibile qui sotto mostra qualcosa del gioco e ne annuncia la data d'uscita, che non è molto lontana.

Sviluppato da Triumph Studios e pubblicato da Paradox Interactive, Age of Wonders 4 è un altro capitolo del particolare strategico con ambientazione fantasy, che ci vede tornare alla guida di un impero tra gestione economica, politica e militare della propria fazione.

Age Of Wonders 4 propone il consueto mix della serie ma in una forma tecnologicamente più avanzata e con alcune novità anche sul fronte del gameplay. Si base, si tratta di un misto tra lo strategico classico in stile 4X e il combattimento strategico a turni.

Potenti sovrani con abilità magiche sono tornati nel reame per stagliarsi come divinità tra i mortali, ma contro questi dovremo cercare di difendere la nostra fazione e farla progredire, anche conquistando i tomi magici in grado di garantire ulteriori step evolutivi per la popolazione.

Age Of Wonders 4 punta a fornire un gameplay ibrido fra strategico 4X e RPG, nel quale ci si trova sia a gestire un regno sotto diversi aspetti che vanno dall'economia alla politica, sia a controllare le armate in un sistema di combattimento tattico a turni, il tutto immerso in una particolare atmosfera che si ispira al fantasy classico e con anche una narrazione piuttosto sviluppata.