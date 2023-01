Cult of the Lamb: la patch 1.1.0 è disponibile, insieme ai primi dettagli dei grandi update del 2023

Massive Monster sta attualmente lavorando a due grandi aggiornamento per il suo gioco roguelike, Cult of the Lamb. Il primo di essi, noto come Relics of the Old Faith, è in arrivo in formato gratuito a inizio 2023. Inoltre, sono in arrivo alcune opzioni di accessibilità con la patch 1.1.0.

Viene spiegato, tramite un post su Steam, che con l'arrivo della patch 1.1.0 si può cambiare il nome del nostro culto in qualsiasi momento. Avremo accesso anche al Libro delle Dottrine, ovvero un menù che mostra le nostre statistiche di Cult of the Lamb, in termini di numero di partite, eliminazioni, seguaci e non solo. Ci sarà poi la possibilità di personalizzare liberamente i tasti del controller.

Cult of the Lamb permetterà di attivare anche delle funzioni per rendere la cottura del cibo e la pesa automatiche. Il nostro personaggio potrà anche benedire, ispirare o intimidire più Seguaci in un colpo solo, per risparmiare tempo. Sono inoltre stati risolti alcuni bug e problemi minori del gioco.

Per quanto riguarda invece Relics of the Old Faith, introdurrà nuove sfide, nuovi nemici e nuovi modi per "mantenere in riga i non credenti". Il secondo contenuto aggiuntivo, in arrivo a fine anno, aggiungerà invece nuovi elementi manageriali per gestire il proprio culto in Cult of the Lamb.

Un precedente video aveva già mostrato una delle novità del grande aggiornamento gratuito del 2023 di Cult of the Lamb.