Cult of the Lamb: video mostra una delle novità del grande aggiornamento gratuito del 2023

Cult of the Lamb, al pari di molti giochi moderni, non si accontenta di quanto ha proposto al giorno dell'uscita ed è pronto ad aggiornarsi con nuovi contenuti nel 2023, completamente gratuitamente. Tra le varie novità in arrivo il prossimo anno vi è anche la possibilità di usare degli attacchi pesanti con ogni arma.

Il team di Cult of the Lamb ha quindi deciso di mostrarci un breve video che permette di scoprire come funzioneranno. Nel filmato possiamo vedere ad esempio un attacco pesante che colpisce a impatto il terreno, causando un'onda d'urto, ma anche la possibilità di far cadere proiettili dal cielo di fronte a sé, oppure lanciare l'arma come un boomerang.

Gli attacchi pesanti, come detto, sono solo una parte delle novità dell'aggiornamento gratuito in arrivo il prossimo anno. Sappiamo che ci saranno novità per i livelli di difficoltà, nuove opzioni di accessibilità e miglioramenti alla quality-of-life di Cult of the Lamb.

Prima di questo aggiornamento maggiore per Cult of the Lamb sarà preceduto da almeno un update minore che risolverà molteplici problemi emersi su console.

