Elden Ring GeoGuessr: dimostrate di conoscere la mappa del souls-like con questo gioco gratuito

Una delle caratteristiche che differenziano Elden Ring dai precedenti giochi di Hidetaka Miyazaki è la mappa. Invece di una serie di aree chiuse, la più recente opera di FromSoftware propone un grande mondo aperto, con ampi spazi. Imparare a orientarsi e riconoscere ogni angolo del mondo di Elden Ring è tanto importante quanto saper combattere e creare un personaggio di qualità. Ora, potete dimostrare che avete dominato Elden Ring anche sotto questo punto di vista con il gioco in stile GeoGussr.

Disponibile a questo indirizzo, questo gioco gratuito disponibile tramite browser si ispira a GeoGuessr e ai suoi cloni disponibili un po' ovunque in rete. L'idea è semplice: il gioco propone un punto del mondo di gioco di Elden Ring e noi dobbiamo capire dove si trova, posizionando una puntina su una mappa 2D.

Il gioco ci permette di muovere la telecamera per vedere attorno a noi e permette anche di muoverci in varie direzioni, per avere nuove angolazioni dal quale ammirare l'area. Possiamo anche fare zoom. Il punteggio viene calcolato in base a quanto precisi siamo stati nel posizionare la puntina. Possiamo anche di scegliere il numero di round, se imporre un limite di tempo, quali azioni della telecamera rendere disponibili e se usare la mappa dell'intero gioco o solo di una delle regioni.

Il creatore è noto su Reddit come TheEldenChild e ha spiegato che, in collaborazione con altre persone, ha catturato migliaia di immagini del gioco e le ha poi unite per creare panorami 3D. Il team ha creato anche la mappa "satellitare" del mondo di Elden Ring, che permette di vedere nel dettaglio molti elementi ambientali e persino degli animali così da rendere più semplice comprendere dove ci si trova.

Alcune aree di Elden Ring sono molto semplici da riconoscere semplicemente dai colori, ma se non si è esperti si potrebbe faticare a trovare l'esatto punto, soprattutto se non si vuole sbagliare più di qualche metro.

Pensate di essere in grado di ottenere un alto punteggio?