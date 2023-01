Forspoken: il trailer di lancio ci prepara al debutto su PS5 e PC

Square Enix oggi ha pubblicato il trailer di lancio di Forspoken, il nuovo action RPG in arrivo su PS5 e PC la prossima settimana. Trovate il filmato nel player poco più sotto.

Il filmato non aggiunge molto rispetto a quanto visto nei precedenti trailer e gameplay di Forspoken e offre un mix di sequenze spettacolari in cui la protagonista Frey si esibisce in magie e altre azioni coreografiche, con annesse le citazioni della stampa dagli articoli dei mesi scorsi. A tal proposito, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Forspoken pubblicato a dicembre.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile su PS5 e PC il 24 gennaio 2023. A quanto pare stanno già circolando nel mondo alcune copie, tanto che alcuni utenti hanno già completato il gioco ed è apparso in rete un video con la prima ora di gioco.

Su PS5 è disponibile una demo gratuita, che di recente è stata aggiornata con correzioni varie e una nuova funzionalità.