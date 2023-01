Forspoken: disponibile un update per la demo su PS5, ecco cosa cambia

Il creative producer di Forspoken, Raio Mitsuno, ha svelato che da oggi è disponibile un update per la demo per PS5 del gioco che risolve dei problemi e introduce alcune migliorie e funzionalità, che supponiamo rivedremo anche nella versione completa del gioco.

Mitsuno in un video messaggio pubblicato su Twitter (stranamente cancellato e nel momento in cui scriviamo non più reperibile) ha anche svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandi della versione PC di Forspoken, che abbiamo riportato in una notizia dedicata. Per quanto riguarda le novità introdotte con l'aggiornamento della demo, tra le novità più interessanti troviamo l'aggiunta di una funzione che permette di rimappare i comandi a piacimento.

Inoltre, sono state modificate le dimensioni dei testi e ora i nemici rimarranno "lockati" più a lungo quando escono dalla visuale del giocatore. Infine sono stati corretti dei non meglio precisati problemi tecnici.

Di seguito potrete vedere un esempio delle modifiche fatte alle dimensioni dei testi nel video condiviso da Genki:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile su PS5 e PC a partire dal 24 gennaio 2023.