Forspoken: annunciati i requisiti di sistema su PC, sono impressionanti

Square Enix ha annunciato, infine, i requisiti di sistema ufficiali per quanto riguarda la versione PC di Forspoken, che va da un minimo piuttosto abbordabile a richieste decisamente esose per i raccomandanti e gli ultra, in base a quanto riferito dallo schema riportato qui sotto.

Raio Mistuno, creative producer di Forspoken, è intervenuto in un livestream per comunicare varie informazioni sul gioco e svelare infine i requisiti di sistema ufficiali della versione PC.

Forspoken, i requisiti di sistema della versione PC

Come potete vedere dall'immagine qui sopra, sebbene i requisiti minimi siano abbastanza accessibili, la situazione cambia drasticamente per quanto riguarda la configurazione raccomandata e ultra, che richiedono pezzi di hardware di notevole pregio.

Da notare che i requisiti minimi dovrebbero far andare il gioco a 720p e 30 fps, dunque non propriamente l'ultimo grido della tecnologia, ma è anche vero che, per un gioco che era stato pubblicizzato come creato appositamente per la next gen, il fatto che possa essere giocato su un hard disk meccanico e con una GeForce GTX 1060 è piuttosto inaspettato.

Tuttavia, il fatto che si richieda direttamente una GeForce RTX 3070 e 24 GB di RAM per poter vedere il gioco a 1440p e 30 fps è piuttosto preoccupante, per non parlare della GeForce RTX 4080 e i 32 GB richiesti per i 4K a 60 frame al secondo. Anche la richiesta di 150 GB liberi è notevole, sebbene piuttosto prevedibile visto lo spazio occupato anche su PS5.

In ogni caso, è certamente possibile che si tratti di indicazioni di massima che potrebbero comunque prevedere un certo grado di scalabilità tra una soluzione e l'altra, per non parlare dell'ottimizzazione che potrebbe richiedere un certo periodo di tempo per essere ultimata al meglio, anche dopo l'uscita di Forspoken che, ricordiamo, è prevista per il 24 gennaio 2023.