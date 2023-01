Microsoft e Activision: il CEO Satya Nadella ribadisce che l'acquisizione farà bene alla competizione

Satya Nadella, il CEO di Microsoft, ha preso parte a un'intervista con il Wall Street Journal in occasione del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, durante la quale ha parlato brevemente anche dell'acquisizione di Activision Blizzard, ribadendo che sarà positiva per la competizione in generale nel mercato dei videogiochi.

L'intervista si concentra su altri argomenti, soprattutto sui recenti investimenti e le evoluzioni in termini di intelligenza artificiale, con Microsoft che punta a integrare soluzioni tipo ChatGPT e simili all'interno dei propri prodotti, ma non poteva mancare un passaggio anche sulla mega-acquisizione in corso, dopo gli aggiornamenti degli ultimi giorni.

Come abbiamo visto, infatti, sembra che la Commissione Europea si stia preparando a presentare le proprie obiezioni all'acquisizione di Activision Blizzard, cosa che complica il percorso di Microsoft ma che rientra comunque negli scenari previsti in precedenza.

A questo proposito, Nadella si è limitato a ribadire la sua linea, che era già stata riferita in passato, ovvero che l'acquisizione non farà altro che far bene alla competizione nel mercato videoludico, considerando che Microsoft è "il concorrente in quarta posizione che cerca di aggiungere contenuti e creare più opportunità per i publisher e giochi per un pubblico più ampio", secondo il CEO della compagnia.

"Voglio dire, se si crede nella competizione, si dovrebbe credere anche in questo accordo", ha riferito Nadella, "Spero che le autorità che si occupano di concorrenza si concentrino maggiormente sulla concorrenza stessa, questo sarebbe un bel passo avanti".