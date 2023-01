Microsoft e Activision: l'UE presenterà delle obiezioni all'acquisizione, per un report

Stando alle fonti del portale Reuters, la Commissione Europea a quanto pare esporrà presto i propri dubbi sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Di conseguenza la manovra non otterrà per il momento il via libera in Europa, e forse potrebbe non ottenerlo affatto, complicando ulteriormente le cose per il colosso di Redmond.

Il portale afferma che l'UE sta preparando un documento conosciuto come "Comunicazione di Addebiti", in cui spiegherà le sue perplessità riguardo l'acquisizione e che invierà a Microsoft nelle prossime settimane.

La comunicazione degli addebiti è una fase formale delle indagini svolte dalla Commissione, qualora ci sia il sospetto di possibili violazioni delle norme antitrust dell'Unione Europea. Di conseguenza la Commissione informa le parti interessate, in questo caso Microsoft, sugli addebiti mossi nei loro confronti. I destinatari possono esaminare i documenti contenuti nel fascicolo di indagine, rispondere per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione per presentare le loro osservazioni. Solitamente l'invio di una comunicazione di addebiti viene annunciato sui canali ufficiali dell'Unione Europea.

Le mascotte di Activision Blizzard

Tenete presente che una comunicazione di addebiti non rappresenta per forza una bocciatura della Commissione all'acquisizione di Activision Blizzard, dato che questa prende una decisione definitiva solo dopo che la parte interessata ha esercitato il proprio diritto di difendersi.

Detto questo, se le informazioni di Reuters sono veritiere, allo stesso tempo è chiaro che l'Unione Europea nutre dei grossi dubbi sulla manovra da 69 miliardi di dollari di Microsoft e potrebbe decidere di bloccarla come l'FTC statunitense qualora il colosso di Redmond non riuscisse a presentare argomentazioni convincenti in sua difesa.

Al momento sappiamo che la Commissione Europea ha tempo fino all'11 aprile per annunciare la sua decisione riguardo all'acquisizione. I portavoce dell'UE si sono rifiutati di commentare il report di Reuters.

Come sappiamo ad agosto ci sarà invece la prima udienza negli USA per la causa intentata dalla Federal Trade Commission statunitense per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard.