F1 22: l'update 1.17 aggiunge AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 e non solo

Codemasters ed Electronic Arts hanno reso disponibile un nuovo aggiornamento per F1 22, precisamente il numero 1.17. In versione PlayStation 5, la patch è catalogata invece come 1.017. Si tratta di un update che mira a correggere una serie di bug e aggiunte il supporto ad AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Potete vedere tutti i dettagli tramite la patch note ufficiale poco sotto.

La patch 1.17 è disponibile per F1 22 su tutte le piattaforme e ha introdotto le seguenti novità:

Risolto un problema che poteva causare stagioni con meno di 20 piloti nelle modalità Carriera

Risolto un problema in Mia Scuderia per cui, in Prova veloce, non c'era alcuna simulazione di usura della power unit

Aggiornato il colore dei passaruota anteriori e del numero del pilota di George Russell

Aggiunto il supporto ad AMD FidelityFX Super Resolution 2.0

Risolto un problema per cui, in alcuni casi, la lista amici crossplay appariva vuota nonostante la presenza di amici

Risolto un problema che causava un arresto anomalo quando si selezionava "Concludi Stagione" in Inizio stagione reale

Miglioramenti generali della stabilità.

Varie correzioni minori

Electronic Arts ricorda anche che è possibile visitare Answers HQ per "segnalare bug o problemi, in modo che un membro del team possa occuparsene".

Il precedente aggiornamento risale a dicembre 2022 ed era ovviamente il numero 1.16: potete vedere le correzioni apportate al gioco qui. Diteci, state ancora portando avanti la vostra carriera automobilistica in F1 22?