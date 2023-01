Fire Emblem Engage: spoiler in circolazione, fate attenzione in questi giorni prima dell'uscita

Fire Emblem Engage sarà disponibile alla fine di questa settimana e gli appassionati non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco. Purtroppo questi ultimi giorni di attesa saranno più complessi del previsto perché stanno circolando online una serie di spoiler: vi consigliamo quindi di fare attenzione nel caso nel quale vogliate fare ricerche legate al gioco. Ovviamente in questa notizia non sono riportati dettagli specifici sul gioco, a meno che non siano stati annunciati ufficialmente da Nintendo.

La fonte degli spoiler sono i giocatori stessi: qualcuno è infatti stato in grado di recuperare in anticipo una copia di Fire Emblem Engage e quindi stanno condividendo informazioni in anticipo su quanto hanno avuto modo di vedere sul titolo per Switch.

Principalmente, per ora, gli spoiler sono legati a scene di gameplay, che non dovrebbero quindi rovinare troppo l'esperienza di chi dovesse imbattersi in un post su Fire Emblem Engage. Alcuni sono però già riusciti ad arrivare a metà gioco, impresa non da poco visto che questa saga è normalmente abbastanza lunga in termini di ore.

In circolazione vi sono anche immagini di dialoghi e frammenti di storia, che potrebbero causare anticipazioni sulla componente narrativa di Fire Emblem Engage. Il consiglio quindi è di evitare di fare "scrolling" nel sub-reddit ufficiale o in gruppi social nei quali vengono condivisi senza troppa attenzione contenuti videoludici dei giochi in uscita.

Se volete sapere di più del gioco ma non volete spoiler, la soluzione giusta è leggere il nostro provato, che vi abbiamo proposto a inizio gennaio dopo una prima lunga analisi dello strategico di Nintendo Switch.