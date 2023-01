Lone Ruin, la recensione di un Hades minore

Quando un gioco ha successo è normale che produca un certo numero di cloni, che tentano di sfruttarne la formula in modo da attirare lo stesso pubblico potenziale. Comunque sia in alcuni casi la fonte di ispirazione è così evidente che l'operazione diventa quasi smaccata, come vedremo nella recensione di Lone Ruin , che guarda ad Hades, pur non riuscendo ad avvicinarsi nemmeno lontanamente alla qualità del gioco di Supergiant Games.

Combattimento

In Lone Ruin il combattimento è centrale

Lone Ruin è un titolo semplicissimo da descrivere. Avviata la partita dobbiamo scegliere il primo incantesimo con cui affrontare i livelli, sostanzialmente i nostri proiettili. In ogni stage dobbiamo fare la stessa cosa: uccidere tutte le ondate di nemici, il cui numero è indicato da una barra a icone ben visibile sullo schermo, usando i nostri poteri e schivando i loro attacchi usando uno scatto. Le creature che incontreremo sono di vario tipo e sono differenziate soprattutto per gli schemi d'attacco. Va detto che un singolo nemico non è granché pericoloso, ma le cose cambiano quando si viene attaccati da una moltitudine di avversari, tutti con i loro poteri, che trasformano lo schermo in un caos controllato in cui siamo chiamati a trarci d'impaccio, riducendo allo stesso tempo il numero degli aggressori. Finita la strage, si ottiene una ricompensa, per poi scegliere quale sarà quella dello stage successivo, tra le due disponibili.

Le uniche varianti rilevanti sono la presenza di negozi, delle aree in cui si possono spendere i soldi accumulati uccidendo i nemici, e quella di stage con più ricompense, in cui le ondate sono più numerose, più difficili e le creature coinvolte sono più forti. Superato un certo numero di stage si deve affrontare il boss di turno (tre in totale), tipo un albero gigante (il primo, non vi diciamo gli altri perché sono di fatto una delle poche sorprese che troverete giocando), che come potete intuire hanno degli schemi d'attacco unici e particolarmente pericolosi, che pescano a piene mani dal mondo dei bullet hell. Ucciso il bestione, si può accedere al livello successivo. Da notare che la scelta delle ricompense non cambia gli stage, che rimangono delle semplici arene, senza niente di interattivo. Ci sono delle scale, dei corridoi, dei baratri in cui bisogna evitare di cadere, ma in generale sono molto piccoli e non offrono granché in termini di varietà.