The House of the Dead: Remake, versione PS5 annunciata con data di uscita e trailer

Forever Entertainment ha svelato oggi una versione nativa per PS5 di The House of the Dead: Remake, che debutterà tra l'altro tra pochissimi giorni, il lancio infatti è fissato per venerdì 20 gennaio 2023. L'annuncio è stato corredato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Al momento non è chiaro se questa versione sarà disponibile come upgrade gratuito per chi già possiede la versione PS4. Nella descrizione del filmato ufficiale è presente un link che rimanda alla versione attualmente in vendita sul PlayStation Store per PS4, quindi supponiamo che l'upgrade sarà senza costi per chi già possiede il gioco e che semplicemente la versione PS5 verrà accorpata nello store assieme a quella old-gen. Il prezzo di vendita è di 24,99 euro, ma attualmente il gioco è in offerta a 12,49 euro fino alle 00:59 del 19 gennaio.

Al momento Forever Entertainment non ha svelato quali differenze ci saranno nella versione PS5 di The House of the Dead: Remake rispetto a quella PS4, ma supponiamo non mancherà il classico updgrade di risoluzione e i 60 fps.

The House of the Dead: Remake è un rifacimento dello sparatutto con light gun di Sega, ricostruito da zero per PC e console moderne con grafica moderne e modifiche al gameplay. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di The House of the Dead: Remake.