Silent Hill 2 Remake: Konami spiega perché non ha iniziato rifacendo il primo capitolo della saga

Konami sta riportando in vita la saga di Silent Hill, con tutta una serie di progetti. Tra questi vi è anche il remake di Silent Hill 2, cosa che potrebbe stupire alcuni: perché non partire dal primo capitolo? La risposta arriva da Motoi Okamoto, produttore della serie. L'uomo ha spiegato, in breve, che Silent Hill è un horror psicologico e che il genere si è espresso al meglio con il secondo capitolo, quindi la scelta giusta era partire da esso.

L'informazione arriva da IGN USA, che durante un'intervista ha chiesto: "Perché iniziare con Silent Hill 2, piuttosto che con Silent Hill?"

Okamoto ha quindi risposto come segue: "La serie di Silent Hill era rimasta inattiva per un bel po'. Konami come azienda voleva riportarla in auge e molte persone che lavorano qui volevano creare giochi di Silent Hill. L'unico problema era che tutti avevano idee diverse su cosa fosse Silent Hill e sul perché lo amassero, rendendo difficile la coesione attorno a un'unica direzione".

"In quel periodo sono entrato in Konami e mi è stato chiesto se potevo dare una direzione. Ho accettato di riunire il tutto e ho preso in mano il progetto, riuscendo alla fine a far andare tutti nella stessa direzione".

"Durante quel periodo di inattività, però, erano usciti molti giochi horror indie, alcuni dei quali erano stati influenzati da Silent Hill. Se volevamo far rivivere Silent Hill in quell'ambiente, dovevamo ridefinire con decisione la sua identità come marchio, affinandola e differenziandola in modo che si distinguesse".

"Quando abbiamo pensato a quale fosse l'identità di Silent Hill, siamo giunti alla conclusione che sia un vero horror psicologico. E quando si chiede alla gente cos'è il vero horror psicologico, quasi tutti rispondono Silent Hill 2".

"Abbiamo deciso che se l'identità del marchio è l'horror psicologico, dovevamo iniziare con il rifacimento di Silent Hill 2. Naturalmente, alcune persone all'interno dell'azienda pensavano che sarebbe stato meglio iniziare con il primo capitolo, ma io volevo iniziare questo progetto con qualcosa che simboleggiasse questa identità".

Inoltre, gli autori hanno detto che la grafica del remake renderà il gioco più spaventoso.