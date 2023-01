Silent Hill 2: la grafica del remake renderà il gioco più spaventoso

Silent Hill 2 Remake sarà persino più spaventoso dell'originale grazie alla grafica di nuova generazione ottenuta attraverso gli sforzi di Bloober Team. Questo perlomeno è il pensiero che il producer della serie, Motoi Okamoto, ha condiviso in un'intervista con IGN Japan.

Okamoto in particolare spiega che laddove in passato i giocatori dovevano talvolta compensare le limitazioni grafiche del 2001 usando la fantasia, ora la grafica di ultima generazione e la risoluzione 4K rendono il tutto più concreto e di conseguenza il remake di Silent Hill 2 dovrebbe risultare persino più spaventoso dell'originale.

"Penso che nell'originale ci fossero dei luoghi dove i giocatori usavano la loro immaginazione per compensare le limitazioni grafiche dell'epoca", ha detto Okamoto.

"Spero però che diano uno sguardo da vicino a tutte le immagini del remake. Bloober Team è eccellente nel ricreare l'atmosfera dell'originale, quindi penso che sarete in grado di percepire l'horror anche di più rispetto all'originale una volta che vi avventurerete nel gioco con un controller tra le mani. Grazie alla tecnologia più recente e gli sforzi di Bloober Team, abbiamo incarnato l'atmosfera che i giocatori erano soliti immaginare e penso che sarà chiaro una volta che inizierete a muovervi negli ambienti di gioco".

Masahiro Ito, il concept artist di Silent Hill 2, ha aggiunto che inevitabilmente le atmosfere del remake saranno leggermente differenti dall'originale, per via della luminosità generalmente più alta adottata dai giochi sin dalla passata generazione, ma che ciò non è per forza un male. "C'è il problema che tutte è un più luminoso rovinando la paura per l'oscurità, un problema che si è presentato spesso solo per questo remake, ma sin dai tempi di PS4 in generale", ha detto Ito.

"Non so a questo punto come reagiranno alla fine i fan quando si potrebbe presentare questo problema nel remake una volta finiti i lavori. Se i fan ci giocano e riescono a godersi l'esperienza di gioco in modi completamente diversi dall'originale, penso che anche questo sia un risultato positivo."

Successivamente Okamoto ha ribadito come gli schermi 4K e la grafica di nuova generazione possibile su PS5 contribuiranno a rendere il remake di Silent Hill 2 ancor più spaventoso.

"La paura che i giocatori provavano con l'originale usando la loro immaginazione è stata sostituita con paure che possono effettivamente vedere nel dettaglio e sperimentare su un grande schermo in 4K. Spero che lo giocheranno e che vedranno che c'è un tipo di paura che puoi provare solo in un mondo di gioco così dettagliato. Ecco a cosa servono la grafica 4K e PS5."

Silent Hill 2 Remake per il momento è previsto per PC e PS5. In un'intervista Bloober Team ha spiegato che rimarrà fedele al gioco originale, ma che ci saranno alcune modifiche.