Awesome Games Done Quick 2023 ha raccolto $2.6 milioni per la beneficenza

L'evento dedicato al mondo delle "speedrunning" videoludico - Awesome Games Done Quick 2023 - è finito ieri e ha raggiunto un grande risultato: ha raccolto 2.642.493 dollari in donazioni per beneficenza, precisamente per l'aiuto alla prevenzione del cancro.

L'informazione è stata condivisa tramite l'account ufficiale di Games Done Quick su Twitter. Precisamente è stato scritto: "Awesome Games Done Quick 2023 ha raccolto un totale di 2.642.493 dollari per Prevent Cancer Foundation! Grazie a tutti coloro che hanno reso questa maratona possibile e a tutti voi per il vostro fantastico supporto e la vostra generosità. Ci vedremo al SGDQ2023 dal 28 maggio al 4 giugno."

Durante l'evento una serie di giocatori e content creator si sono esibiti in varie speedrun, ovvero nel completamento più rapido possibile di una serie di giochi, inclusi Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge e PowerWash Simulator. Di questi ultimi, inoltre, sono stati segnati i record mondiali.

Come indicato nel tweet, inoltre, Awesome Games Done Quick 2023 non è l'unico appuntamento già previsto. Summer Games Done Quick 2023 arriverà tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2023, ovvero un po' prima del previsto. Inoltre, l'evento estivo dovrebbe essere dal vivo, a differenza di quello da poco concluso.

Se volete vedere delle speedrun, possiamo ad esempio consigliarvene una rapida dedicata Powerwash Simulator, disponibile qui sotto. Al canale YouTube di GDQ troverete una serie di altri contenuti dell'ultimo evento.

Diteci, vi piacciono le speedrun?