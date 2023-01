Silent Hill 2 Remake: Bloober Team parla di rimanere fedele all'originale, con però delle modifiche

Anna Jasińska, Chief Marketing Officer di Bloober Team, ha parlato con DreadXP di Silent Hill 2 Remake e su come è nato il progetto.

A quanto pare, Konami ha invitato lo sviluppatore polacco, insieme ad altri, al Tokyo Game Show 2019, chiedendo loro di preparare un concept per un remake di Silent Hill 2. Il concept di Bloober è quello che, secondo il Chief Marketing Officer, "ha rubato il cuore di Konami", facendo riconoscere la passione e l'impegno dello studio per l'horror.

Anna Jasińska ha affermato: "L'idea di lavorare a questo progetto ci ha perseguitato per molti anni e nel 2019 abbiamo ricevuto un invito da Konami a partecipare al Tokyo Games Show. Con nostra grande gioia, Konami ci ha chiesto di preparare un concept per un remake del secondo capitolo del gioco originale in cambio dell'opportunità di dare vita al concept. Naturalmente, non eravamo gli unici contendenti. Anche molti altri studi erano in lizza per collaborare, ma alla fine il nostro concept è stato quello che ha rapito il cuore di Konami. Hanno riconosciuto il nostro impegno e la nostra passione per l'horror, e solo questo è stato per noi un enorme riconoscimento."

Parlando di potenziali cambiamenti nella storia, Anna Jasińska è stata molto chiara, affermando che si stanno attenendo fedelmente alla storia originale. D'altra parte, il team ha alcune idee su come rendere le fasi più paurose del gioco più interessanti per il pubblico contemporaneo.

"Ci stiamo concentrando per riportare l'atmosfera distinta e viscerale di Silent Hill 2 in modo modernizzato.[...] Ci atteniamo fedelmente alla storia tradizionale, mentre ricreiamo il gameplay e aggiorniamo la grafica da zero. Questi sono i motivi per cui Konami ci ha affidato il remake."

"Un grande cambiamento visibile è l'adozione di una telecamera dietro la spalla, che ha alterato la prospettiva di alcune scene iconiche, ma ha anche significato una revisione del sistema di combattimento. Gli ultimi ritrovati tecnologici fanno miracoli quando si tratta di rendere la grafica più accattivante. Come vedete, non ci siamo allontanati dal concetto originale di questo classico di culto; abbiamo solo alcune idee su come rendere le fasi horror più interessanti per il pubblico contemporaneo."

Questo non significa che il remake di Silent Hill 2 non subirà cambiamenti al di fuori dei miglioramenti visivi e di gameplay, poiché Bloober Team sta apportando modifiche ad alcune aree che richiedono una modernizzazione.

"Come già detto, adottiamo un approccio molto attendo a qualsiasi modifica. Rimaniamo fedeli al titolo originale. Tuttavia, stiamo apportando delle modifiche ad alcune aree che necessitano di essere modernizzate a causa del passare del tempo."

Sappiamo poi che oltre a Remake, f e Townfall ci sarebbero altri tre progetti di Silent Hill non ancora annunciati.