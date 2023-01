Acer presenta la tecnologia stereoscopica 3D Ultra TrueGame al CES 2023

Acer ha presentato una ulteriore evoluzione della tecnologia di visualizzazione 3D stereoscopica SpatialLabs con la modalità 3D Ultra TrueGame, che migliora il supporto per il rendering 3D di questo tipo.

Acer ha annunciato oggi un importante aggiornamento di SpatialLabs TrueGame, la sua particolare applicazione di gioco che applica il 3D stereoscopico senza uso di occhiali, con l'aggiunta della modalità 3D Ultra. La nuova funzione dovrebbe migliorare l'esperienza di gioco 3D attraverso capacità di rendering stereo potenziate, proiettando immagini con profondità e geometrie 3D aumentate.

Il nuovo aggiornamento include anche 3D Sense, ovvero una raccolta di configurazioni di effetti 3D stereoscopici che consentono di modificare le impostazioni della visualizzazione per venire incontro ai vari gusti dei giocatori, cosa che consente di modificare e personalizzare l'esperienza in termini di dettagli visivi, effetti e intensità della profondità 3D.

Per conoscere meglio la tecnologia in questione, vi rimandiamo al nostro provato su SpatialLabs che abbiamo pubblicato il mese scorso, considerando che la funzionalità sembra essere migliorata in maniera sostanziale con questi nuovi aggiornamenti.

La modalità SpatialLabs TrueGame 3D Ultra utilizza la combinazione della tecnologia di tracciamento oculare SpatialLabs, della visualizzazione 3D stereoscopica e delle soluzioni di rendering delle immagini in tempo reale per dare vita a scene, oggetti e personaggi in 3D. L'attivazione della funzionalità sui giochi in 3D stereoscopico è stata semplificata con la funzione brevettata One-click Game Play, che consente a TrueGame di avviare automaticamente i giochi installati con i loro profili 3D preconfigurati.

I profili di gioco che supportano la nuova modalità TrueGame 3D Ultra includono diversi titoli tripla A anche recenti, ma l'elenco comunque è destinato a incrementare col tempo.

La modalità 3D Ultra di SpatialLabs TrueGame sarà disponibile con un aggiornamento software alla fine di gennaio 2023. Supporta anche il portatile da gioco Predator Helios 300 SpatialLabs Edition e il display Acer SpatialLabs View. Di Acer abbiamo visto al CES 2023 anche la nuova serie di PC portatili Nitro e Predator.