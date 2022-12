Acer SpatialLabs: abbiamo provato la tecnologia 3D stereoscopica e ci ha stupito

Tutti e tre i modelli montano il medesimo pannello da 15.6 pollici 4K che, all'occorrenza, si trasforma in un monitor 1080p in grado di garantire un 3D stereoscopico senza l'utilizzo degli occhialini. Le applicazioni principali sono, ovviamente, il gaming e l'intrattenimento, ma non è da trascurare l'ipotesi che anche i professionisti possano beneficiare enormemente della possibilità di mostrare le proprie creazioni in tre dimensioni ai potenziali clienti.

Nelle scorse ore Acer ci ha dato modo di provare i primi prodotti nati dalla collaborazione con SpatialLabs , un'azienda specializzata in pannelli 3D che il colosso della tecnologia di Taiwan ha acquisito recentemente. Si tratta di un laptop da gaming, il Predator Helios 300 , in arrivo nel corso dei primi mesi del 2023, e di due monitor esterni, Acer SpatialLabs View/Pro , il primo pensato per i videogiochi e l'altro per i professionisti.

Grazie alla potenza di calcolo degli attuali PC e al perfezionamento sia dei pannelli utilizzati, sia dei sensori che inquadrano la testa e regolano automaticamente l'immagine in base alla distanza delle pupille, il risultato che oggigiorno Acer è in grado di raggiungere non è nemmeno comparabile per pulizia e efficacia con quanto visto sulla console di Nintendo. Basta posizionarsi per pochi secondi di fronte al pannello, così da dare tempo ai sensori di regolarsi sulla vostra fisionomia, e l'immagine si trasforma.

Acer ci perdonerà, ma il paragone più diretto che bisogna fare per far capire facilmente a tutti videogiocatori di cosa si tratta è quello col Nintendo 3DS. La vecchia console portatile di Nintendo, infatti, fu uno dei device più diffusi al mondo a montare una tecnologia più grezza di quella di SpatialLabs, ma similare. In parole semplici, l'effetto 3D stereoscopico è dato da uno speciale pannello che riesce ad emettere due immagini distinte, una per occhio, che poi vengono unificate dal nostro cervello che le ricostruisce in tre dimensioni senza il bisogno di occhialini o altri accessori.

La prova sul campo

L'Acer Predator Helios

In Forza Horizon 5 il monitor diventa una finestra sul Messico, con il racing di Playground Games che acquista una profondità notevole. Quello che si perde con il passaggio dai 4K al Full HD lo si guadagna con un colpo d'occhio di tutto rispetto, che dona corposità alle vetture in primo piano (con la visuale esterna) e pone sullo sfondo le montagne che si vedono in lontananza. Con i programmi di grafica gli oggetti sembrano uscire dallo schermo e la sensazione di poterli toccare con mano sarà tangibile. Similmente al 3DS si potrà agire sulla profondità di campo, smorzando o accentuando l'effetto in base ai propri gusti e alle esigenze.

Acer fornirà i suoi Predator Helios 300 e i monitor SpatialLabs con diversi software in grado di rielaborare le immagini, che possono essere utilizzati per rendere tridimensionali filmati o modelli lavorati coi principali software di elaborazione immagini, ma è con i contenuti nativi che i pannelli SpatialLabs danno il meglio di sé.

I monitor Acer SpatialLabs View/Pro sono stand alone e portatili e hanno un'autonomia di circa 5 ore

Per quanto riguarda i giochi, Acer e SpatialLabs hanno già sviluppato degli aggiornamenti per oltre 50 giochi e altrettanti sono già in lavorazione. Oltre a Forza Horizon 5 possiamo annoverare campioni di incassi come God of War e Red Dead Redemption 2, ma l'elenco è in costante aggiornamento con circa un gioco a settimana che viene aggiunto alla lista delle compatibilità.

Per quanti riguarda le capacità multimediali, i monitor Acer SpatialLabs sono compatibili con tutti i contenuti 3D stereoscopici sul mercato, dai video YouTube ai film che fino a un po' di tempo fa imperversavano per le sale (oltre che al recente Avatar - La via dell'acqua, fresco di recensione) e, attraverso un processo gestito dalle reti neurali sono in grado di rielaborare anche i contenuti 2D.

Per quanto riguarda i software professionali, il monitor Acer SpatialLabs View Pro consente di scaricare degli speciali add-on per i programmi più diffusi sul mercato, in alternativa Acer mette a disposizione dei software che sono in grado di rielaborare le immagini generate dai diversi software.