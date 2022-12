God of War Ragnarok: giocatore distrugge il boss segreto finale in 26 secondi senza subire danni

God of War Ragnarok è un gioco denso di contenuti e, anche dopo aver completato la trama, rimangono un po' di cose da fare, compreso un boss finale segreto. Ora, scopriamo che un utente è stato in grado di distruggerlo in soli 26 secondi senza subire danno, il tutto a difficoltà massima e senza usare lo Spostamento Regni, che rallenta il tempo e dà un vantaggio al giocatore.

Ovviamente per parlare dell'argomento dovremo fare degli spoiler, quindi non proseguite se non volete alcuna anticipazione. Tornate qui quando avrete completato il gioco!

Come potete vedere qui sotto, l'utente reaktioNz su Reddit ha condiviso un video nel quale mostra la propria battaglia con il boss finale segreto di God of War Ragnarok.

Parliamo di Gna, la nuova regina delle Valchirie in God of War Ragnarok. Dopo la distruzione di Asgard, la guerriera raduna i sopravvissuti in vari Regni e chiede loro di raggiungerla a Múspellheimr. Il giocatore la può quindi trovare e affrontare.

Si tratta del boss più potente del gioco, soprattutto se si gioca ad alte difficoltà. Dispone di molte mosse e movimenti, da contrastare con parry, schivate e frecce elementali di Freya. Lo scontro è molto duro, ma il giocatore in questione è stato in grado di abbatterla eseguendo grandi danni. Il combattimento è così rapido che si potrebbe faticare a comprendere cosa succede, visto che in poche combo e schivate il giocatore è stato in grado di eliminare la Regina delle Valchirie.

L'utente spiega su Reddit che la sua strategia per God of War Ragnarok è stata aumentare il danno inflitto il più possibile, soprattutto con la mossa finale della combo. Usa anche gli effetti di indebolimento di Freya, la reliquia e il potenziamento dell'ascia con L1 + Triangolo. Infine, si usa la combo di attacco a ripetizione. Il giocatore ritiene che le mosse d'attacco migliori per la battaglia siano quelle legate alla schivata.

Il risultato finale si vede nel video di God of War Ragnarok e dimostra che la strategia è più che funzionante.

