The Witcher 3 supera God of War Ragnarok: diventa il 2° gioco PS5 col voto più alto su Metacritic

Quali sono i giochi con il voto più alto su Metacritic per PS5? Fino a pochi giorni fa avremmo potuto tranquillamente rispondere Elden Ring e God of War Ragnarok (non a caso i due contendenti principali del GOTY dei The Game Awards). Ora, però, un "vecchio" gioco è arrivato a cambiare le cose. The Witcher 3 in versione PS5 ha superato God of War Ragnarok ed è diventato il secondo gioco PS5 con il voto più alto su Metacritic.

Precisamente, al momento della scrittura di questa notizia, Elden Ring e The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition sono entrambi a 96 su 100. God of War Rganrok, invece, è attualmente a 94 su 100. Ovviamente i voti di quest'ultimo sono oramai tutti inseriti, mentre quelli di The Witcher 3 potrebbero ancora non essere definitivi: difficile però che perda più di due punti di media oramai.

L'alto volto per questa versione completa non stupisce troppo, visto che si tratta di un aggiornamento gratuito per chi possiede il gioco e include tante novità grafiche e anche contenutistiche. Su PS5 ci sono poi funzioni uniche per il DualSense, il supporto all'audio 3D e le Attività.

Cirilla e Geralt si godono l'alto voto su Metacritic

Nella nostra recensione di The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition vi abbiamo spiegato: "Molto più di una semplice patch per la next-gen, molto meno di una riedizione: questa versione di The Witcher 3: Wild Hunt è la risposta di CD Projekt RED all'esigenza di avere a disposizione una "versione finale" del suo capolavoro. Qualcosa che rimanga per anni e anni come testimonianza della più grande avventura di Geralt di Rivia, utile ad esempio per accogliere a braccia aperte tutti coloro che si trovassero a installare il titolo dopo aver conosciuto lo strigo dalla serie tv. Si poteva fare di più? È probabile, ma sarebbe stato necessario intervenire molto a fondo su un codice di gioco risalente al 2015. Forse tra anni vedrà luce un remake, ma fino ad allora questa sarà la migliore versione possibile di The Witcher 3, un'opera che ancora oggi riesce a brillare accecante in mezzo alle sue più dirette concorrenti."

Infine, vi lasciamo anche alla nostra recensione di God of War Ragnarok.