The Witcher 3 Wild Hunt, l'analisi della versione next-gen del miglior gioco di CD Projekt RED

Dimenticatevi di Una Poltrona per Due: quest'anno il Natale bisogna passarlo in compagnia di Geralt, Ciri e Dandelion, facendo una bevuta col Barone Sanguinario e riposando sotto i caldi spioventi di Novigrad. La versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt è infatti una lettera d'amore indirizzata ai fan, uno scrigno volenteroso di dischiudersi su uno dei migliori videogiochi della scorsa generazione. Ma ad impressionare è il fatto che ancora oggi - a quasi otto anni di distanza dal lancio originale - l'epopea dello strigo riesca ancora a brillare fra i giochi di ruolo ambientati in un mondo aperto. Ciò significa semplicemente che era un titolo straordinario, o che l'intera produzione del genere si è adagiata sugli allori? Sappiate che è molto difficile fornire una risposta univoca, anche se ci proveremo in questa analisi della versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt .

C'è stato un tempo lontano, ben prima del discusso esordio di Cyberpunk 2077, in cui CD Projekt RED era uno fra i publisher più amati dai videogiocatori di tutto il mondo. Una specie di unicorno dorato che metteva la figura dell'appassionato al centro del palcoscenico, viziandola con titoli di grande fattura e sommergendola di contenuti a costo zero. Una società per videogiocatori fondata e gestita da videogiocatori, che all'apparenza viveva del solo scopo di soddisfare i loro desideri. Quella vecchia CD Projekt è tornata a fare capolino nel corso degli ultimi giorni attraverso i maestosi panorami di The Witcher 3: Wild Hunt, limati attraverso una corposa patch next-gen volta a trasformare l'esperienza su PlayStation 5, su Xbox Series X|S e anche su PC. Un grande aggiornamento gratuito pensato per rifare il look alla più celebre avventura di Geralt di Rivia, traghettando le paludi di Velen e le vette di Skellige fino alle sponde della nona generazione di console, spremendo ogni circuito delle macchine al fine di avvicinarsi alle migliori versioni disponibili: non quelle appena uscite dalla fabbrica, ma quelle ulteriormente rifinite grazie all'apporto di appendici come le mod grafiche.

Dalle vette dell'arcipelago di Skellige fino alle più remote foreste che circondano Novigrad, The Witcher 3: Wild Hunt è ancora oggi una miniera di interazioni che affresca con panorami mozzafiato dozzine di grandi e piccoli racconti. A questo proposito, non bisogna dimenticare Hearts of Stone e Blood and Wine , ovvero le due grandi espansioni che hanno segnato il periodo post lancio, spesso considerate fra le migliori iniezioni di contenuti aggiuntivi in circolazione. Ma se già nel 2015 il titolo si presentava come un monumento del genere, l'esordio fu segnato da una lunga serie di imperfezioni che, all'epoca, ci si sentiva ancora di poter perdonare alla piccola e amata CD Projekt RED.

Su questi fondali, quando il dialogo lascia il posto alla spada, il gameplay incarna l'anima del classico videogioco d'azione , mettendo in scena vortici di fendenti ed esplosivi segni magici per annientare mostri terrificanti e umani spesso più malvagi di qualsiasi belva. Fra abilità passive, potentissimi decotti, armature uniche e lame d'argento, ciascun giocatore può cucirsi addosso un sistema di combattimento su misura, anche se tale segmento è emerso spesso e volentieri come il più criticato dagli appassionati.

Gli sviluppatori hanno scelto come tela una serie di vaste mappe open-world che diventano teatro di una componente narrativa unica nel suo genere, fatta di totale libertà e di grandi ponti interrotti. Sta al giocatore decidere quale traccia inseguire svolgendo indagini che talvolta terminano con un vicolo cieco, spingendolo a battere sentieri inesplorati e ad incontrare dozzine di straordinari comprimari. Senza contare che, parlando con un semplice sconosciuto o consultando la bacheca di un villaggio, si corre il rischio concreto di perdersi per ore in storie parallele dalla forte carica emotiva.

La nostra vecchia recensione di The Witcher 3: Wild Hunt aveva inquadrato il capitolo finale della trilogia di CD Projekt come il miglior videogioco di ruolo per l'ottava generazione di console. La sorpresa, in questo senso, è che se avesse fatto il suo esordio assoluto nei primi anni di PlayStation 5 e delle Xbox Series, l'opera tratta dai racconti di Andrzej Sapkowski avrebbe rischiato di aggiudicarsi lo stesso primato, insediata probabilmente dal solo Elden Ring.

Solo qualità della vita?

La modalità fotografica si mette al servizio della direzione artistica: preparatevi a collezionare scatti

Il primo intervento chirurgico della patch ha come scopo quello di migliorare l'esperienza di gioco, apportando gli ultimi ritocchi a una formula già perfezionata nel corso degli anni. Ciò non significa solamente potenziare il comparto grafico ma introdurre nuove meccaniche volte a rendere più godibili tante sfaccettature del viaggio di Geralt di Rivia. Come se stessimo esplorando un iceberg, partiremo dalla superficie per scendere via via verso le profondità più esoteriche.

La modifica che per prima salta all'occhio è la nuova impostazione predefinita legata alla telecamera, che sceglie di posizionarla decisamente più vicino alla spalla di Geralt eliminando completamente l'effetto zoom-out che caratterizzava i combattimenti. CD Projekt ha affermato che questo tipo di visuale è "nato quasi per caso", ma è indubbio che contribuisca a conferire un look più giovane alle gesta dello strigo, avvicinando pericolosamente la messa in scena a quella incontrata nei recenti capitoli di God of War. Non si tratta di un'imposizione: si può attivare e disattivare nelle opzioni a seconda delle diverse fasi di gioco, ma conferisce un'aura d'imponenza alla scenografia medievale e cambia radicalmente - spesso in positivo - l'approccio alle fasi di combattimento.

Se la fitta interfaccia dell'originale rischiava troppo spesso di mettere a repentaglio l'immersione, ora è possibile selezionare un'opzione che consente di ridurre ai minimi termini l'HUD facendolo scomparire interamente nelle fasi di esplorazione, al fine di rendere ancor più cinematografiche le scorribande di Geralt. Se ciò non bastasse, si può sempre far conto sulla modalità fotografica attivabile tramite la pressione di entrambi gli stick analogici, per immortalare le gesta e le grandi vittorie del Lupo Bianco. Si tratta di una funzionalità quasi stilizzata, che permette sì di giocare con i classici slider dei programmi di fotoritocco, senza però aggiungere nient'altro alla messa in scena, come ad esempio espressioni facciali o pose particolari.

La nuova veste grafica, aiutata dalla telecamera ravvicinata, cambia il volto dell'esperienza

Restando vicini alla superficie, CD Projekt RED ha voluto svecchiare la mappa del mondo, sfoltendo il numero di icone visibili per favorire la lettura della cartina, nascondendo ad esempio le tonnellate di punti interrogativi che la sporcavano. Secondo la medesima filosofia, non è più necessario sfruttare menù aggiuntivi per raccogliere le erbe e gli ingredienti per le pozioni, che vengono direttamente trasferiti nella borsa in seguito a una singola pressione del rispettivo input. Le rifiniture di questo genere sono troppe per raccontarle tutte: è finalmente consentito assegnare lo scatto alla pressione dell'analogico sinistro, mentre si può contare su tre diversi livelli d'intensità per la camminata di Geralt.

È quando si varcano i confini del gameplay che l'aggiornamento inizia a mostrare i muscoli, facendo sfoggio di dettagli che svecchiano l'esperienza classica. Una delle modifiche più impattanti risiede nella possibilità di utilizzare qualsiasi Segno magico senza dover aprire il menù radiale; se questa potrebbe sembrare una cosa da poco, la realtà è che conferisce un ritmo inedito ai combattimenti, trasformandoli in un valzer di fuoco e acciaio nel quale sbizzarrirsi senza soluzione di continuità. Chiunque abbia affrontato l'originale The Witcher 3 ai livelli di difficoltà più elevati ricorderà con amore il Segno difensivo Quen, indispensabile per sopravvivere agli scontri più impegnativi, ma ora sarà un semplice tassello nel mosaico di incantesimi che si possono intrecciare senza pensieri; basta tener premuto il grilletto destro per avere accesso a tutte le doti magiche dello strigo, attivando la più azzeccata con il rispettivo pulsante frontale.

Con HUD ridotto e telecamera ravvicinata, la scenografia diventa molto più imponente

Il medesimo discorso vale per gli strumenti, troppo spesso sottovalutati dagli aspiranti Witcher, che tendevano a ignorarli a causa della costante necessità di accedere all'inventario per equipaggiarli. Ora, grazie a un selettore radiale, basta un attimo per impugnare una bomba e far saltare l'ennesima tana di squallidi Nekker. Tra gli inserti più sottovalutati brilla la riduzione del danno da caduta: in passato l'imbattibile Geralt di Rivia si spezzava le ginocchia con eccessiva facilità, e la nuova soluzione cambia completamente l'approccio al level design. Se nel 2015 bisognava cavalcare a lungo per cavarsi dalla sommità di una collina, ora si può scendere tranquillamente senza temere di perdere ore di giocato.

Merita una menzione l'attenzione dedicata al comportamento della cavalla Rutilia, che è leggermente più responsiva specialmente negli spazi angusti, ad esempio quando si fa manovra all'uscita di una taverna dove si è vinta qualche carta per il Gwent. Dedicata ai giocatori più esigenti, invece, è la nuova interpretazione dello scaling dei nemici, che mira a rendere qualsiasi scontro sempre impegnativo senza trasformare avversari minori come i Drowner in potenze inarrestabili. È importante sottolineare che se alcuni di questi cambiamenti vedranno luce anche su piattaforme old-gen, la maggior parte sarà riservata ai beneficiari dell'intera patch, ovvero i giocatori PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.