FromSoftware fa giochi oscuri e apocalittici perché gli piace, non perché sono souls-like

Parlando con IGN USA riguardo ad Armored Core 6: Fires of Rubicon, il prossimo gioco di FromSoftware, Miyazaki ha discusso l'approccio generale di FromSoftware allo sviluppo dei giochi. Ha spiegato che gli elementi di design per cui lo studio è diventato famoso dopo Demon's Souls - combattimenti brutali, mondi misteriosi costruiti per l'esplorazione e un "senso di oscurità" - sono una conseguenza dei gusti del team e suoi, più che di qualcosa di legato ai souls-like.

"Penso che più che essere tipicamente Soulsborne, queste siano cose tipiche di FromSoftware in generale", ha affermato Miyazaki. "Sono cose che ci sono sempre piaciute e di cui ci siamo sempre vantati... Vogliamo sempre impostare un certo livello di sfida per mantenere il gioco gratificante per i giocatori. Queste sono le mie abitudini generali quando si tratta di sviluppare un gioco, e in generale sono cose che credo abbiamo preso dalla storia di FromSoftware, risalendo fino a King's Field".

Miyazaki ha anche commentato l'amore dello studio per le ambientazioni post-apocalittiche (o affini), affermando che è forse in parte dovuto all'influenza dell'ex CEO di FromSoftware Naotoshi Zin. Miyazaki ha poi detto che i suoi gusti "sono simili, quindi penso che sia per questo che le apocalissi siano presenti anche nei moderni titoli Soulsborne".

Elden Ring è più luminoso di altri giochi, ma rimane comunque abbastanza "apocalittico"

Oltre a questo, Miyazaki ha detto, sorprendentemente, che le ambientazioni felici e allegre sono più difficili da creare. "Un'ambientazione vivace e luminosa è un po' al di là delle capacità o delle esperienze di FromSoftware come sviluppatore", ha affermato. "Quindi è più facile per noi indirizzare e applicare le nostre risorse su ciò che siamo bravi a fare e su ciò che siamo abituati a fare. È quindi più facile per noi esprimerci in queste ambientazioni apocalittiche più cupe e silenziose che in quelle più vivaci e movimentate".

Voi che pensate? Miyazaki, nella stessa intervista, ha anche confermato che Armored Core 6 non va considerato come un souls-like.