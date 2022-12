Armored Core 6: Fires of Rubicon non sarà souls-like, lo conferma Miyazaki [aggiornata]

Aggiornamento 17:00 -- Tramite un'intervista, Hidetaka Miyazaki ha confermato che il nuovo gioco di FromSoftware, Armored Core 6: Fires of Rubicon, non includerà alcun tipo di elemento souls-like.

Precisamente, Miyazaki ha affermato: "No, non abbiamo fatto uno sforzo consapevole per cercare di indirizzarlo verso un gameplay più simile a quello di Soulsborne [ndr, altro termine per definire i souls-like, includendo Bloodborne nella nomenclatura]. Prima di tutto, lasciatemi chiarire questo punto. La direzione essenziale di [Armored Core VI] è stata quella di tornare indietro e dare un'occhiata alle idee fondamentali di Armored Core e a ciò che ha reso speciale la serie."

Questa dichiarazione smentisce quindi i leak da poco emersi online. Vi lasciamo alla notizia originale.

Notizia originale: Armored Core 6: Fires of Rubicon è stato appena annunciato e già emergono le prime voci di corridoio al riguardo, con la possibilità che il gioco abbia elementi in stile souls-like che è stata riferita di recente da un leaker o insider piuttosto noto per quanto riguarda le produzioni FromSoftware.

A riportare alcuni dettagli, che al momento possiamo prendere solo come speculazioni, è l'utente Omnipotent del forum ResetEra, che in passato ha anticipato diversi elementi di produzioni FromSoftware con una certa accuratezza, in particolare per quanto riguarda Elden Ring, anche se non tutto quello che ha riferito si è poi effettivamente concretizzato nel gioco finale.

Armored Core 6: Fires of Rubicon, un'immagine del gioco

Prendiamo la cosa come semplice voce di corridoio, dunque, ma non è assurdo pensare che la formazione del team sul genere dei Souls abbia in qualche modo modificato anche la struttura di Armored Core.

Come abbiamo visto, il nuovo gioco in sviluppo presso FromSoftware è Armored Core 6: Fires of Rubicon, annunciato con un trailer durante i The Game Awards 2022. Il video rimane piuttosto sul vago, dunque non è facile intuire da questo gli elementi del gameplay vero e proprio. Secondo quanto riferito da Omnipotent, il gioco potrebbe avere elementi in linea con i souls-like, ma questi saranno comunque legati alla tradizione di Armored Core, come derivazioni di caratteristiche già presenti al suo interno e dunque antecedenti anche a Dark Souls.

D'altra parte, l'insider si aspetta anche degli elementi radicalmente differenti da quanto visto in precedenza, in generale costituendo un'esperienza di gioco piuttosto unica che non è detto possa piacere ai fan delle produzioni più recenti di FromSoftware, che potrebbero trovarsi spiazzati da una struttura di gioco fondamentalmente diversa e lontana dalla tradizione dei Souls.