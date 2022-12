Armored Core 6: Fires of Rubicon annunciato con un trailer ai TGA 2022

Armored Core 6: Fires of Rubicon è stato annunciato con un trailer ai TGA 2022: si tratta del nuovo episodio della celebre serie sviluppata da FromSoftware, in uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One nel corso del 2023.

Diversi indizi indicavano Armored Core 6 come il prossimo gioco di FromSoftware, e a quanto pare si trattava di informazioni fondate. Il video, di stampo cinematografico, non rivela tuttavia alcun dettaglio su questo capitolo.

Considerando l'esperienza maturata dal team di sviluppo negli ultimi anni, è chiaro che per il ritorno di Armored Core si punterà a confezionare un'esperienza particolarmente solida e significativa, che possa elevare il genere degli action simulativi e portare sullo schermo mech mai così convincenti.

Sono infatti passati ormai dieci anni dall'uscita di Armored Core V, che peraltro non ci convinse per via di una serie di problemi abbastanza importanti.