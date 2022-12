Final Fantasy 16: data di uscita ufficiale e gameplay trailer "Vendetta" dai TGA 2022

Come promesso, Naoki Yoshida di Square Enix è salito sul paco dei The Game Awards 2022 per presentare un nuovo trailer di Final Fantasy 16, intitolato "Vendetta". Il filmato svela (o meglio conferma) la data di uscita del gioco, fissata per il 22 giugno 2023 in esclusiva console temporale per PS5.

Il filmato annuncia anche l'inizio dei preorder, che tra poche ore saranno disponibili su PlayStation Store e successivamente anche i rivenditori fisici. Ecco nel frattempo i dettagli su contenuti e bonus preorder di Standard e Deluxe Edition.

"Le fiamme della vendetta ardono con una ferocità accecante. Con il risveglio degli Eikon, sarai tu a dominarli o saranno loro a dominare te?", recita la descrizione ufficiale del trailer Vendetta di Final Fantasy 16.

Il video come possiamo vedere offre un mix di sequenze cinematiche e di gameplay, con un assaggio anche dei combattimenti e degli scontri con i Dominanti. È ancora difficile farsi un'idea precisa delle dinamiche del combat system di Final Fantasy 16, di cui a questo punto dovremo attendere maggiori informazioni il prossimo anno o attendere la demo promessa da Naoki Yoshida.

