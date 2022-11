Final Fantasy 16: demo confermata da Naoki Yoshida, sarà disponibile prima del lancio

I giocatori potranno provare in anticipo Final Fantasy 16 prima del suo debutto dei negozi tramite una demo. Lo ha confermato il producer Naoki Yoshida nel corso di un'intervista con Dengeki Online, dove ha promesso che la versione di prova verrà resa disponibile su PS5 poco prima del lancio.

Già alcuni mesi fa Yoshida aveva dichiarato che uno dei suoi desideri era proprio quello di pubblicare una demo di Final Fantasy 16 per permettere ai giocatori di farsi un'idea del gioco prima dell'uscita e a quanto pare è stato esaudito.

Il producer ha aggiunto che questa versione di prova verrà pubblicata a ridosso del lancio, in modo tale da evitare che circolino troppe informazioni molto tempo prima della data di uscita. Yoshi-P purtroppo non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito, ma in ogni caso si tratta sicuramente di una notizia che farà sicuramente piacere ai fan della serie.

Final Fantasy 16

In questi giorni sono emerse nuove informazioni sulla nuova fantasia finale grazie alle interviste concesse dal team di Square Enix. Ad esempio, abbiamo scoperto che il gioco presenterà numerose attività secondarie con sottotrame che esploreranno lore e personaggi. Inoltre è stato confermato che sarà presente il New Game Plus e vari livelli di difficoltà.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile durante il corso dell'estate del 2023. La data di uscita precisa verrà annunciata entro la fine dell'anno.