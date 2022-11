Final Fantasy 16 avrà tante storie secondarie che esploreranno lore e personaggi

Durante un'intervista con IGN, Hiroshi Takai, il director di Final Fantasy 16, ha parlato delle attività opzionali e l'importanza dell'esplorazione nel gioco, promettendo che ci saranno molte storie secondarie che permetteranno ai giocatori di scoprire nuovi dettagli sulla lore di Valisthea e lati differenti dei personaggi.

"La parte che chiamiamo storia principale è una narrativa ricca ed espansiva che va avanti senza punti di diramazione. Tuttavia, ci sono molte storie secondarie sparse intorno a quella principale.", ha detto Takai. "Queste storie secondarie danno molte informazioni sulla lore e mostrano lati differenti dei personaggi."

Takai ha aggiunto che in Final Fantasy 16 saranno presenti aree di dimensioni variabili con all'interno insediamenti e altre attività secondarie opzionali. Il director ha aggiunto che non sarà necessario imbarcarsi in ogni missione opzionale o in lunghe sessioni di grinding per evitare di rimanere bloccati nel corso dell'avventura, ma che al tempo stesso non è si tratta di un gioco che si può completare nella sua interezza semplicemente seguendo la sola storia principale.

"Le aree stesse sono di dimensioni variabili, alcune più piccole e altre più grandi, ma ci sono più aree cosiddette "field" (campi) di circa due chilometri quadrati, che includono insediamenti e altre caratteristiche al loro interno. Man mano che avanzi nella storia, incontrerai anche un buon numero di aree chiamate "stage".

Ha aggiunto: "Sebbene sia possibile muoversi abbastanza liberamente nelle aree, non è davvero necessario dedicarsi all'esplorazione per evitare che il gioco diventi difficile proseguendo nell'avventura. In ogni area, abbiamo incluso luoghi in cui raccogliere risorse, cercare nemici forti chiamati "Elite Marks" e situazioni che Clive dovrà superare mentre i poteri che ha ottenuto dagli Eikon vengono limitati, quindi non è un gioco che puoi finire in nella sua interezza seguendo solo la storia principale."

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile in esclusiva per PS5 durante l'estate del 2023. Il gioco non ha ancora una data di uscita precisa, ma verrà annunciata molto presto, dato che lo sviluppo ormai è completo al 95%.