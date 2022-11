Little Inferno: Ho Ho Holiday è la prima e unica espansione del gioco, dopo dieci anni

Little Inferno fu pubblicato il 19 novembre 2012. Il 18 novembre 2022, ben dieci anni dopo, uscirà la prima e unica espansione del gioco, appena annunciata dallo sviluppatore Tomorrow Corporation: Little Inferno: Ho Ho Holiday.

Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un puzzle game eccellente, che mescolava un gameplay semplice e accessibile a una narrazione profonda e dalle grandi implicazioni filosofiche.

Un'immagine di Little Inferno: Ho Ho Holiday

Ho Ho Holiday promette di farci tornare nel mondo di Little Inferno con una storia completamente nuova, dall'ambientazione natalizia, in cui conosceremo un personaggio misterioso, avremo un nuovo catalogo, dei nuovi giocattoli (venti in totale), delle nuove combo (più di cinquanta) e molti altri contenuti "con cui scaldarci".

Ci sarà anche una modalità caminetto, in cui si potrà accendere il fuoco e tenerlo acceso per "riscaldare" l'ambiente. L'espansione comprende anche la campagna originale, per chi non la possedesse già.

Potete mettere Little Inferno: Ho Ho Holiday nella lista dei desideri su Steam ed Epic Games Store.