Atomic Heart: un video gameplay di 10 minuti mostra lo scontro con il boss Hedgie

Atomic Heart torna a mostrarsi oggi con un nuovo video gameplay di 10 minuti pubblicato dal canale YouTube di IGN, in cui possiamo vedere lo scontro con Hedgie, un gigantesco robot sferico.

Come possiamo vedere dal filmato si tratta di una boss fight sicuramente molto movimentata, dato che nonostante la sua stazza il boss può sfruttare la sua forma sferica per sfrecciare rapidamente da un punto e l'altro della arena circolare in cui avviene lo scontro. Inoltre ha un repertorio di mosse sicuramente versatile, tra colpi in schiacciata, attacchi in rotolata e missili.

Atomic Heart è uno sparatutto in prima persona in sviluppo presso gli uffici di Mundfish e ambientato negli URSS degli anni '50 di un universo alternativo. Nei panni di un agente speciale del KGB, dovremo completare una difficile missione per conto del governo per fare luce sugli strani esperimenti condotti all'interno di una struttura abbandonata. Il gioco avrà una struttura lineare, ma le scelte del giocatore influenzeranno pesantemente il finale.

Giusto ieri è stato pubblicato un nuovo trailer di Atomic Heart che ne ha svelato la data di uscita ufficiale. Lo sparatutto in soggettiva di Mundfish sarà disponibile a partire dal 21 febbraio 2023 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Inoltre al lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Oltre alla Standard Edition, Atomic Heart sarà disponibile anche con una Premium Edition che include l'Atomic Pass, comprendente vari contenuti aggiuntivi ancora da svelare nei dettagli.