Atomic Heart: data d'uscita ufficiale annunciata con un nuovo trailer

Atomic Heart ha infine una data d'uscita ufficiale, svelata con un nuovo trailer pubblicato in questi minuti come riferito in precedenza: il gioco in prima persona ad ambientazione fanta-sovietica sarà disponibile dal 21 febbraio 2023 su PC e console, al day one anche su Xbox Game Pass.

Come era emerso in base al leak di stamattina, la data d'uscita è stata svelata da un nuovo trailer di presentazione, che potete vedere qui sopra. Si tratta di un video composto da un veloce montaggio di scene di gameplay, che mostrano le situazioni alquanto particolari in cui ci potremo trovare e qualche scorcio su combattimenti, ambientazioni e momenti della storia.

Tutto è però estremamente velocizzato, dunque il video serve soprattutto ad avere un'idea generale della stranezza dell'ambientazione distopica post-sovietica e qualche impressione sulle ambientazioni, le situazioni di gioco e gli scontri con cui avremo a che fare.

Si tratta indubbiamente di un gioco molto interessante, che ha catturato l'attenzione fin dalla sua prima apparizione diverso tempo fa e potrà finalmente essere giocato in pieno dal 21 febbraio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S anche direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio.

Oltre alla Standard Edition, Atomic Heart sarà disponibile anche con una Premium Edition che conclude l'Atomic Pass insieme al gioco base, dunque un Season Pass che contiene contenuti aggiuntivi e, presumibilmente, le espansioni che verranno rilasciate per il gioco da Mundfish dopo il lancio, di cui attendiamo ulteriori dettagli. Per maggiori informazioni sul gioco, in attesa di disamine più approfondite, vi rimandiamo allo Speciale pubblicato lo scorso febbraio.