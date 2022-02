Atomic Heart, cosa ci ha colpito e cosa no dell’ultimo trailer

Gli autori di videogiochi provenienti dall'ex blocco sovietico hanno spesso provato a tradurre in pixel il trauma della fine dell'Unione Sovietica. Basti pensare alla serie S.T.A.L.K.E.R. o a quella Metro, per avere due esempi concreti di opere post comuniste, in cui il giocatore si trova a percorrere i resti di una cultura andata in frantumi, che ha lasciato il posto solo alla disperazione e al degrado. Atomic Heart parte da una prospettiva differente, ma sempre legata allo stesso scenario storico: qui l'URSS è ancora viva e vegeta e, anzi, ha prosperato grazie a un'incredibile rivoluzione tecnologica, pur essendo ancora il 1950. Pensate che c'è già internet, dove si possono pubblicare le foto dei gattini comunisti. La scienza russa è all'avanguardia, così come lo sono le infrastrutture pubbliche e le strutture di ricerca.

Il protagonista, un'ufficiale del KGB, tal P-3, dovrà proprio scoprire cosa sta succedendo in una di queste ultime, la Soviet Facility N° 3826, dove pare che le macchine si siano ribellate agli esseri umani. Cos'è successo? Riusciremo a risolvere l'incidente cancellando tutte le prove? Per scoprirlo dovremo affrontare una serie di livelli aperti, combattendo come forsennati per sopravvivere agli orrori che ci aspettano.

Recentemente la software house Mundfish ha pubblicato un trailer del gioco, che abbiamo provato ad analizzare cercando di capire cosa ci è piaciuto e cosa meno di Atomic Heart.