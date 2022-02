PlayStation Store: Horizon Forbidden West e The King of Fighters 15

Aggiornamento importante per il PlayStation Store, questa settimana: debuttano su PS5 e su PS4 Horizon Forbidden West e The King of Fighters 15.

Non c'è alcun dubbio che il piatto forte del nuovo aggiornamento del PlayStation Store sia Horizon Forbidden West, il nuovo capitolo della serie action RPG targata Guerrilla Games, in cui torneremo a vestire i panni della cacciatrice Aloy in una difficile missione: salvare il mondo del futuro da una misteriosa piaga rossa. Non mancano tuttavia altre uscite di rilievo sulla piattaforma digitale Sony, a partire da The King of Fighters 15, ultima edizione del celebre picchiaduro a incontri di SNK, ancora più ricca e spettacolare. Fra le novità c'è poi anche Dynasty Warriors 9: Empires, che porta avanti lo spin-off strategico del franchise di Koei Tecmo, sebbene in maniera non proprio brillante.

Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West, Aloy in procinto di affrontare una enorme Macchina Misteriosamente disponibile su PS Store con due prezzi diversi, ma in entrambi i casi nella doppia versione per PlayStation 5 e PlayStation 4, Horizon Forbidden West (PS5 e PS4, 69,99€) ci catapulta nuovamente nel mondo del futuro che abbiamo imparato a conoscere in Zero Dawn: uno scenario post-apocalittico abitato da tribù umane ma anche da orde di pericolose bestie meccaniche. Dopo aver fatto chiarezza su Gaia e ciò che è accaduto mille anni prima (vedi il nostro speciale sulla storia di Horizon), la cacciatrice della tribù Nora, Aloy, si ritrova in questo sequel alle prese con una misteriosa piaga rossa che uccide flora e fauna, corrompendo anche le Macchine e rendendole ancora più potenti e letali. Da dove arriva? La risposta sembra trovarsi nell'Ovest Proibito, ed è lì che andremo per scoprire la verità. Accolto da ottimi voti, Horizon Forbidden West va a migliorare gli aspetti meno convincenti del primo episodio, aggiungendo nuove azioni al repertorio della protagonista e rendendo più sfaccettato il sistema di combattimento nell'ambito degli scontri corpo a corpo, introducendo insediamenti umani più interessanti da visitare e missioni secondarie di maggior spessore. Un impianto rifinito e potenziato, insomma, che viene accompagnato da un comparto tecnico davvero sontuoso e da una colonna sonora ispiratissima, pronta ad accompagnare le nostre epiche traversate nell'Ovest Proibito e le spettacolari battaglie con tutta una serie di nuove Macchine. Ne abbiamo parlato nella recensione di Horizon Forbidden West.

The King of Fighters 15 The King of Fighters 15, Blue Mary in azione Il picchiaduro a incontri di SNK si rinnova con The King of Fighters 15 (PS5 e PS4, 59,99€), andando a modificare alcune meccaniche rispetto alle precedenti edizioni al fine di rendere l'esperienza più tecnica e tracciare una linea di demarcazione fra i giocatori più esperti e quelli alle prime armi, che dovranno prendere confidenza con un nuovo sistema di distanze e movimento. Sono state tuttavia mantenute le combo automatiche, mentre la gestione delle super mosse è diventata più accessibile ed è stato introdotto un counter in grado di scagliare l'avversario dall'altra parte dello scenario laddove lo si esegua con il giusto tempismo. Parliamo insomma di un combat system di spessore, applicato a un roster composto da circa quaranta personaggi. The King of Fighters 15, Joe Higashi esegue il suo Hurricane Upper potenziato L'esperienza si rivela insomma più ricca e variegata rispetto a quella di The King of Fighters XIV (recensione), con tante possibilità in più a disposizione degli utenti, ma un set di contenuti piuttosto tradizionale, caratterizzato da un classico story mode in single player e da un comparto multiplayer online che appare senz'altro promettente, anche grazie alle modifiche apportate al netcode. Per quanto riguarda infine grafica e sonoro, anche qui fortunatamente gli sviluppatori sono riusciti a migliorare le cose, sebbene la modellazione poligonale dei combattenti e le loro animazioni ancora non convincano del tutto, specie se paragonate alle produzioni targate Arc System Works. Per ulteriori dettagli, ecco la nostra recensione di The King of Fighters 15.

Dynasty Warriors 9: Empires Dynasty Warriors 9: Empires, Cao Cao Dynasty Warriors 9: Empires (PS5 e PS4, 69,99€) porta avanti lo spin-off strategico del celebre Musou, conducendoci ancora una volta nella Cina imperiale e narrando le storie dei leggendari condottieri che hanno provato a unificare il paese. In questo caso, però, non dovremo soltanto cimentarci con le iconiche battaglie uno-contro-mille, ma anche con la diplomazia, la tattica, il commercio e le alleanze. Selezionata una campagna, ci troveremo infatti al comando di un generale o di un ufficiale alla guida di una regione, con l'obiettivo di conquistare tutte le altre ma al contempo perseguire il benessere del territorio e dei suoi abitanti. Una formula interessante sulla carta, ma che il gioco rende in maniera semplicistica ed estremamente ripetitiva, come abbiamo spiegato nella recensione di Dynasty Warriors 9: Empires.