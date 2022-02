Atomic Heart: ecco il nuovo trailer e periodo di uscita per console e PC

Come promesso nella giornata di ieri, Mundfish ha pubblicato un nuovo trailer di Atomic Heart, che potrete visualizzare nel player qui sopra, e svelato il periodo di lancio di questo interessante FPS in ambientato nell'URSS degli anni '50 di un universo alternativo.

Come svelato dal filmato, Atomic Heart sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One nel 2022 tra settembre e dicembre. Vi ricordiamo inoltre che al lancio sarà disponibile sul catalogo di Xbox Game Pass per PC e console.

Nel filmato vengono presentati alcuni dei personaggi principali del gioco di Mundfish, ambientazioni in stile retrofuturistico e una buona dose di sequenze piuttosto movimentate, in cui possiamo vedere in azione alcuni dei nemici del gioco, tra automi, robot giganti e una sorta di zombi, nonché i poteri del guanto del protagonista, in grado, ad esempio, di far levitare gli avversari per poi scaraventarli violentemente a terra, creare fiamme o congelare quello che si trova nelle vicinanze.

Atomic Heart è uno sparatutto in prima persona in sviluppo ambientato negli URSS degli anni '50 in un universo alternativo. Nei panni di un agente speciale del KGB, dovremo completare una difficile missione per conto del governo. Il gioco avrà una struttura lineare, ma le scelte del giocatore influenzeranno pesantemente il finale.

Che ne pensate del nuovo trailer di Atomic Heart? L'FPS di Mundfish ha suscitato il vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti.