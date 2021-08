Atomic Heart: Mundfish parla della data di uscita, dei finali e della versione PS4

Atomic Heart, l'interessante sparatutto in prima persona dello sviluppatore russo Mundfish, torna a far parlare di sé grazie a una serie di informazioni condivide dal team tramite il canale Discord ufficiale. Si parla della data di uscita, dei finali e della versione PS4.

Parlando della data di uscita, Mundfish afferma: "Sfortunatamente, non possiamo ancora dirlo. Di solito, gli sviluppatori sono molto disattenti sulla data di uscita, la rimandano e continuano a dire "domani". Ma non è tutto così semplice come sembra dall'esterno: la data di uscita influenza la comunicazione con i publisher, influenzerà il programma di Xbox Game Pass, di cui Atomic Heart fa parte, così come la presenza nei negozi e la rete globale delle uscite principali (dove tutto viene regolato per adattarsi l'uno all'altro). In generale, non possiamo dirvi la data di uscita in questo momento a causa di un milione di piccole sfumature, a partire da fattori fuori dal nostro controllo (localizzazione del gioco in altre lingue), per finire con l'umore e l'atmosfera all'interno del team, che ovviamente sarà peggiore se alla fine dovremo spostare questa data. Ma dovreste sapere la cosa principale: mai prima d'ora siamo stati in grado di dire "Il gioco è pronto, ora è in fase di lucidatura e assemblaggio finale". E ora, abbastanza recentemente, abbiamo detto questa frase - ed è vero. La lunga attesa è quasi finita, ve lo promettiamo"

Atomic Heart: strane creature ci si pareranno di fronte

Parlando poi dei finali di Atomic Heart, Mundfish afferma: "Abbiamo 2 finali. Ma non siamo un RPG: Atomic Heart ha una trama rigidamente lineare, e non ci si deve aspettare un'incredibile variabilità. Abbiamo messo un'importante scelta morale nelle mani del giocatore vicino al finale, perché vogliamo spingere la comunità ad argomentare e discutere sui temi che abbiamo esposto nella storia. Vogliamo che il giocatore tragga le proprie conclusioni e prenda la propria decisione, senza essere influenzato da forze dall'alto."

Viene infine confermato che la versione PS4 del gioco funziona in modo adeguato. Ecco le parole del team di Atomic Heart: "Risponderemo a questa domanda più vicino al rilascio, perché fino all'ultimo giorno spingeremo per ridurre i requisiti minimi di sistema di Atomic Heart, e non siamo ancora del tutto sicuri di quanto lontano possiamo andare. Vogliamo che tutti siano in grado di giocare. Su PS4, abbiamo buone prestazioni stabili, non stiamo sicuramente abbandonando la versione della generazione precedente, e stiamo facendo tutto il possibile per ottimizzare il gioco e per soddisfare i giocatori con configurazioni hardware basse".

Atomic Heart permetterà anche di combattere corpo a corpo

Mundfish ha infine spiegato che lo sviluppo di Atomic Heart è iniziato nel 2018. L'esperienza di gioco sarà fluida, ovvero senza schermate di caricamento. Per quanto riguarda potenziali DLC, saranno presi in considerazione solo dopo il lancio del gioco. Ecco infine un video di gameplay da 22 minuti, tanta azione per l'atteso FPS.